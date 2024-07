Musk lässt X wegen seiner Trans-Feindlichkeit nach Texas umziehen

Tech-Milliardär Elon Musk verlegt den Sitz seiner Weltraumfirma SpaceX und der Online-Plattform X von Kalifornien nach Texas. Zur Begründung verwies Musk auf ein kalifornisches Gesetz, das Schulen erschwert, Eltern über die sexuelle Orientierung der Kinder zu informieren.

Das Gesetz verbietet dem Lehrpersonal, Personen darüber zu informieren, wenn Schüler und Studierende ihre Pronomen ändern - sofern diese nicht ausdrücklich zustimmen. Damit sollen vor allem Schüler und Studierende geschützt werden, die in LGBTQ+-unfreundlichen Haushalten leben. Die Gewalt gegen Trans-Personen hat in den USA in den vergangenen Jahren stark zugenommen, auch vonseiten Eltern und anderen Verwandten.

Musk ist gegen LGBTQ+, obwohl er ein Trans-Kind hat

Musk bezeichnete das Gesetz bei X als letzten Tropfen. Musk steht politisch auf Position der amerikanischen Rechten und unterstützt offen Donald Trump.