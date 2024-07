45 Millionen Dollar monatlich für Trump: Musk dementiert

Elon Musk hat den Bericht mit einem Meme dementiert . Er bezeichnet den Artikel des WSJ als "Fake Gnus" in Anspielung an Fake News.

Auch die New York Times berichtete über die Gründung der Organisation. Super-Pacs sind Organisationen, die Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und sie zur Werbung für bestimmte Kandidaten oder politische Anliegen verwenden können. Das Kürzel „Pac“ steht für „Politisches Aktionskomitee“.

Tech-Milliardär Elon Musk will laut einem Bericht des Wall Street Journals den Wahlkampf von Donald Trump mit hohen Millionensummen unterstützen. Das Geld will er demnach der Organisation „America PAC “ zukommen lassen, die Trumps Wahlkampf unterstützt.

Was genau daran Fake ist, sagt er allerdings nicht. Möglicherweise hat er sehr wohl vor zu spenden, aber der Betrag ist ein anderer. Oder es sind mehrere monatliche Zahlungen geplant, die schlussendlich eine Summe von 45 Millionen US-Dollar ergeben.

Swing States im Visier

„America PAC“ will laut US-Medien Trumps Präsidentschaftskampagne in den Swing States - den immer wieder zwischen Demokraten und Republikanern schwankenden Bundesstaaten - unterstützen. Die Organisation habe Hunderte Mitarbeiter angestellt und versuche, Wähler dort zu überzeugen, ihre Stimmen frühzeitig per Briefwahl abzugeben, so das Wall Street Journal.

Nach dem Attentat auf Trump am Samstagabend (Ortszeit) hatte Musk offiziell seine volle Unterstützung des Republikaners auf seiner Plattform X verkündet.