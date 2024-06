Musk will jetzt iPhones bei Tesla und SpaceX verbieten

"Wenn Apple OpenAI auf Betriebssystemebene integriert, dann werden Apple-Geräte in meinen Unternehmen verboten. Das ist eine nicht hinnehmbare Sicherheitsverletzung", schreibt Elon Musk auf X. Besucher*innen sollen dann ihre Geräte am Eingang abgeben und in einem faradayschen Käfig versperren müssen.

Der CEO von Tesla und SpaceX sowie dem CTO von X scheint keine Freude mit den angekündigten KI-Funktionen der Apple-Geräte haben. In mehreren X-Postings zieht er über die Apple sowie über die Kooperation zwischen dem iPhone-Hersteller und den ChatGPT-Machern her.

Musk befeuert Verschwörungen

Musk suggeriert, dass OpenAI durch die Implementation der ChatGPT-Technik sämtliche Daten der iPhones absaugen könne. X-Nutzer*innen, die noch weiter gehen und dahinter eine Verschwörung aus Geheimdiensten und Eliten wittern, bekräftigt Musk.

