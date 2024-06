Wie Apple den Datenschutz bei KI-Features garantieren will

Apple verspricht den Schutz der Privatsphäre, wird aber Prozesse in der Cloud verarbeiten.

Bei der WWDC-Präsentation hat Apple einen eigenen Part dem Thema Privatsphäre gewidmet. Demnach will sich der iPhone-Hersteller von der Konkurrenz durch ein hohes Maß an Datenschutz abheben.

Im Zentrum von Apple Intelligence stehe die Prämisse, so viele KI-Prozesse wie möglich direkt am Gerät abzuwickeln, ohne dass irgendwelche Daten in die Cloud gesendet werden müssen. Das sei auch der Grund, warum Apple Intelligence nur auf Geräten mit neueren Prozessoren läuft.

