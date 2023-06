Elon Musk: Cisgender gilt ab sofort als Schimpfwort auf Twitter

Die Begriffe „cis“ und „cisgender“ gelten auf Twitter nun als Beleidigung, wie Elon Musk am Dienstag bekannt gegeben hat. Den Anstoß dafür gab laut The Daily Beast ein Twitter-Nutzer, der behauptet hatte, von Trans-Aktivist*innen ins Visier genommen worden zu sein. Der Grund: Zuvor hatte dieser getwittert, dass er das Wort „cis“ ablehne und so auch nicht bezeichnet werden wolle.

Darauf sollen die Trans-Aktivist*innen gesagt haben, dass er cis sei, ob er wolle oder nicht. Außerdem sei er als "cissy" beleidigt worden. Das ist eine Anspielung an die Beleidigung "sissy". Diese lässt sich am ehesten als Weichei oder Weichling übersetzen. Homophobe Menschen verwenden sissy aber oft als Beleidigung gegenüber Buben, wenn sich diese "zu mädchenhaft" verhalten.