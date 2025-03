Winziges LED-Display hat Pixel, die kleiner als Viren sind

In China wurde das bislang kleinste LED-Display der Welt entwickelt. Die Pixel der Bildschirme sind weniger als 100 Mikrometer breit, was in etwa der Breite eines menschlichen Haares entspricht.

Das hat den Forschern allerdings noch nicht gereicht. Sie gingen noch weiter und entwickelten ein Display mit Pixeln, die weniger als 90 Nanometer groß sind, das entspricht 0,00009 mm. Zum Vergleich: Ein typisches umhülltes Influenzavirus misst in der Regel zwischen 80 und 120 Nanometer. Die Pixel des LED-Bildschirms sind so klein, dass sie unter optischen Mikroskopen nicht mehr sichtbar sind, wie Nature berichtet. Dort wurden auch die entsprechenden Forschungsergebnisse veröffentlicht.

