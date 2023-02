Trans und Crossdresser: 10 Spiele, die keine Angst vor LGBT haben

Transpersonen, homosexuelle Paare und Crossdressing: Diese Videospiele haben queere Charaktere.

Menschen spielen aus unterschiedlichsten Gründen Videospiele. Manche mögen es abzuschalten oder in neue Welten einzutauchen. Wieder andere wollen sich selbst in Charakteren wiederfinden. Diese 10 Games bieten Figuren, mit denen sich queere Personen identifizieren können. Life is Strange Bereits 8 Jahre ist es her, dass der erste Teil der Spielreihe veröffentlicht wurde. Seitdem kamen 2 weitere Teile samt DLCs auf den Markt. Dabei werden in jeder Geschichte neue Charaktere mit neuen Fähigkeiten vorgestellt. Zuletzt war es Alex, die die Gefühle anderer wahrnehmen kann. Doch eines haben alle Spiele gemeinsam: Die Möglichkeit auf gleichgeschlechtliche Liebe. Sowohl Max Caulfield (Teil 1), Sean Diaz (Teil 2) als auch Alex Chen (True Colors) können im Verlauf es Spiels Männer und/oder Frauen küssen.

The Last of Us Im DLC Left Behind erfuhren die Spieler*innen, dass Ellie lesbisch ist. Sie küsste ihre damalige Liebe Riley, bevor diese starb. Im zweiten Teil der Serie hat sie in Dina ein weiteres Mal Liebe gefunden. Doch Ellie ist nicht die einzige queere Person der Spielreihe. So lernen wir im 2. Teil Lev kennen, einen jugendlichen Transmann. Lev machte durch seine Transidentität bereits negative Erfahrungen, wie dass andere weiterhin seinen Geburtsnamen verwendeten oder sein Rauswurf aus der Gruppe aufgrund seiner Identität. Damit nimmt das Spiel auch Bezug auf reale Erlebnisse von Transpersonen.

Mass Effect In dem RPG, das den*die Spieler*in ins 22. Jahrhundert versetzt, werden viele Charaktere unterschiedlicher humanoider Spezies vorgestellt. Wie im wahren Leben verliebt man sich dabei in die ein oder andere Person. Je nach Geschlecht des Spielercharakters können homosexuelle Beziehungen aufgebaut werden - auch zu anderen Spezies. So sind Samantha, Samara oder Liara mögliche Liebesoptionen für weibliche Charaktere, während Kaidan oder Steve Partner des männlichen Charakters sein können.

Tell me why Von den Entwicklern von Life is Strange wurde in diesem Game der Transmann Tyler Ronan ins Leben gerufen. Seine Zwillingsschwester und er finden nach Jahren wieder zusammen und erleben alte Kindheitserinnerungen wieder. Dabei spielt auch Tylers Identität eine große Rolle. Nebenbei erlebt Tyler auch einen kleinen Flirt - mit einem Mann.

Tyler Ronan ist ein Transmann. © Xbox Game Studios

Dragon Age Die Handlung des Dragon-Age-Franchise findet auf dem Kontinent Thedas in einem mittelalterlichen Setting statt. In Dragon Age: Inquisition stehen dem Spielcharakter (weiblich oder männlich) ein paar gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen zur Verfügung. Zudem kann man in Dragon Age 2 ein schwules Pärchen treffen.

The Elder Scrolls V: Skyrim In dem mittelalterlichen Fantasy-RPG kann man selbst entscheiden, welche Person man heiraten möchte. Es gibt zwar keine romantischen Interaktionen abseits von Konversationen, doch sind neben heterosexueller Beziehungen auch schwule und lesbische Beziehungen problemlos möglich.

Guilty Gear Strive Bridget ist ein wiederkehrender Charakter der Guilty-Gear-Serie. Das Spilestudio des neuesten Teils bestätigte, dass es sich bei Bridget um eine Transfrau handelt. Die Diskussion über ihre Identität waren nicht immer so eindeutig: Demnach soll sie einen Zwillingsbruder haben, da aber gleichgeschlechtliche Zwillinge in ihrer Heimat Unglück bringen sollen, wurde sie als Mädchen erzogen. Einige Zeit lebte sie als auch Mann, doch erkannte mit der Zeit, dass sie als Frau glücklicher ist. In der Guilty-Gear-Community galt Bridget lange als androgyner Charakter oder Crossdresser.

Bridget aus Guilty Gear. © Arc System Works

Night in the Woods In dem Einzel-Abenteuerspiel trifft man auf viele anthropomorphe Charaktere. Viele davon repräsentieren die LGBT-Community. Der Hauptcharakter Mae wird als pansexuell beschrieben, Jackie ist eine Transfrau. Bei Release des Games war diese Information noch unbekannt, später äußerte sich der Macher Scott Benson über die Geschlechtsidentität von Jackie. Außerdem gibt es lesbische und schwule Charaktere, sowie einen nicht-binären Charakter namens Michelle Czajkowski.

Cyberpunk 2077 Im Open-World-Action-Game Cyberpunk 2077 gibt es 5 LGBT-Charaktere, darunter die Transfrau Claire. Auch sind bisexuelle Männer durch den Charakter Kerry vertreten. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind möglich - auch mit Happy End am Ende des Games, wenn man sich geschickt anstellt. Ob der Spielcharakter V selbst Teil der Community ist, ist jedem*r selbst überlassen.

Final Fantasy 7 Remake Über das Remake des RPGs hat die futurezone bereits ausführlich geschrieben. Eine besonders erwähnenswerte Szene ist dabei die Tanzszene, in der Cloud Strife von Andrea zum Tanz aufgefordert wird und am Ende sogar in feminine Kleidung gesteckt wird. Wie IGN berichtet, dauerte das Remake der Crossdressing-Szene samt Tanz länger als alle anderen. Man kann annehmen, dass die Szene - vor allem ihre Länge - als Provokation an die Kritiker*innen des Originalspiels gedacht war, die sich über das Crossdressing lautstark beschwerten und zu Boykotts aufriefen.