Final Fantasy 7 Remake im Test: Riskantes Spiel mit den Fans

Nur ein Snack?

Der Grund für die Ängste: Die übliche „Zerstört mir nicht meine Jugenderinnerungen!“-Angst und die Ankündigung, dass das Remake komplett in Midgar spielen wird. Im Original ist Midgar die erste Stadt, die nach 4 bis 5 Stunden Spielzeit verlassen wird. Es ist also so, als würde das Spielestudio Square Enix aus dem Intro des Originals ein eigenes Game machen.

Heißt das, das Remake hat nur 5 Stunden Spielzeit? Nein, schließlich ist das keine Battlefield-Solo-Kampagne. Je nach Schwierigkeitsgrad und erledigten Sidequests ist man 30 bis 40 Stunden beschäftigt.

Allerdings gibt es ein paar Levels, die sich unnötig in die Länge ziehen – besonders, wenn man sich an das Original erinnert. Zum Glück sind diese aber in der Minderheit. Die größte Enttäuschung am Ende des Games ist, dass man vermutlich Monate oder gar Jahre warten muss, bis das nächste Kapitel des Remakes veröffentlicht wird. Denn Square Enix hat schon zuvor angekündigt, dass das Remake in mehreren Kapiteln erscheinen wird und das Ende lässt keinen Zweifel daran, dass dies so sein wird.