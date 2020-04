Animal Crossing New Horizons im Test: Schöne heile Welt

Ab auf die Insel

Zu Beginn bastelt man einen Charakter, dessen Aussehen man aber im Spiel immer wieder ändern kann. Dann wählt man eine Insel aus – dabei kann man nichts falsch machen, denn hier geht es nur um die Optik. Ich wähle eine Insel, die von einem Fluss in 4 Teile geteilt wird. Das schränkt mich zwar erstmal ein bisschen ein, da ich die ersten Stunden noch nicht über den Fluss komme, aber später kann ich hier schöne Brücken bauen und meine Insel gestalten. Bis es soweit ist, dauert es aber viele (viele) Spielstunden.

Danach wählt man, ob man sich auf der Nord- oder Südhalbkugel befindet - das hat Einfluss auf die Jahreszeiten, denn das Spiel orientiert sich an Datum und Uhrzeit der Konsole. Das ändert auch die Flora und Fauna der Insel. Und die spielen eine große Rolle bei Animal Crossing, denn der zentrale Teil des Spiels besteht aus dem Fangen von Fischen und Insekten. Von Insel-Chef Tom Nook, einem fragwürdigen Charakter, erhält man ein Nook-Phone, mit dem man alle gefangenen Tiere dokumentiert. Nook schenkt einem ein Zelt für die ersten Tage und gibt bereitwillig Kredite für den Hausbau. Dafür muss man ihm aber regelmäßig Gefallen tun. So schleppe ich Holz für seinen Laden, Holz für das Neubaugebiet und Holz für das Museum an.

Crafting-System

Dafür gibt es als Dankeschön ein richtiges Bett oder Bastelanleitungen, mit denen ich mir Werkzeug und Möbel bauen kann. Das Crafting-System ist eines der großen neuen Features in Animal Crossing. So bastelt man sich Axt, Schaufel, Angel und Kescher einfach selbst. Das sind auch die wichtigsten Utensilien, die man bei sich haben sollte, um regelmäßig an neue Tierarten zu kommen, die man verkaufen oder ins Museum bringen kann. Das verdiente Geld steckt man in die Infrastruktur der Insel oder das Eigenheim.