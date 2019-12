Pokemon Schwert & Schild im Test: Bin ich zu alt geworden?

Und die neue Leier

Aber anscheinend bin ich ohnehin nicht die Zielgruppe, sondern zu Pokemon-erfahren (aka: alt). Denn Game Freak hat noch Funktionen eingebaut, die das Spiel zusätzlich leichter machen. So kann man jetzt immer auf die Boxen mit den Pokemon zugreifen. Früher ging dies nur in Pokemon-Centern. Das heißt, wenn ein oder mehrere Pokemon im Team besiegt sind oder die Typen des aktuellen Teams nicht für die Gegner geeignet sind, kann man diese Ruck-Zuck austauschen. Betonung auf „kann“: Wer nicht will, muss das nicht machen.

Zudem gibt es jetzt Raids. Bei sogenannten Pokemon-Nestern kann man gegen starke Pokemon kämpfen. Man darf selbst nur ein Pokemon verwenden, dafür treten aber 4 Spieler zusammen gegen das starke Pokemon an. Theoretisch funktioniert das über das Internet gemeinsam mit anderen Spielern. In mehreren Versuchen an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Tageszeiten konnte ich aber nie Mitspieler finden. Dann wird man von 3 KI-Spielern unterstützt. Die Raids sind am Anfang sehr einfach und als Belohnung bekommt man Bonbons, die ausgewählte Pokemon noch stärker machen. Erst wenn man der Champ ist, werden diese Raids deutlich schwerer – und frustrierend, weil man immer noch keine Mitspieler dafür findet.

Ab etwa der Mitte der Handlung kommt noch eine weitere Option hinzu, die das Game einfacher macht, als es ohnehin schon ist: PokeJobs. Hier können Pokemon, bis zu 24 Stunden lang, weggeschickt werden, um „Jobs“ zu erfüllen. Im Endeffekt heißt das: Man kann vor der Arbeit oder Schule die Pokemon wegschicken und wenn man wieder zuhause ist, bekommt man sie mit Level Ups zurück. Wenn man also keine Zeit oder Lust hat, selbst zu kämpfen, um die Pokemon zu stärken, geschieht dies so nebenbei. Im weiteren Spielverlauf gibt es so viele dieser PokeJobs, das man locker über 100 gleichzeitig wegschicken kann. Wer so alt ist wie ich, wird eher das klassische Grinden bevorzugen, um seine Pokemon hochzutrainieren.