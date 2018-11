Pokémon Let’s Go im Test: Ein Albtraum für Fans der Original-Spiele

Das neue Grinden

Nach den ersten paar Spielstunden hat es aber Klick gemacht. Pokémon Let’s Go ist nicht für die Hardcore-Fans, sondern für die Altgewordenen, die zwar in Erinnerungen schwelgen wollen, aber nicht mehr den Druck und Nervenkitzel von damals brauchen. Positiver Zusatznutzen: Das so entstandene „ Pokémon Light“ ist auch für Kinder und Spieler geeignet, die vor dem Smartphone-Game Pokémon Go keines der klassischen Spiele gespielt haben.

Das zieht sich durch das gesamte Game. Wilde Pokémon sind jetzt sichtbar, man kann also gezielt auf die Jagd gehen oder ihnen ausweichen. Die Kämpfe gegen andere Trainer mit maximal sechs Pokémon gibt es nach wie vor, allerdings gibt es oft Alternativrouten in der Welt, um ihnen auszuweichen. Trainer mit besonders starken Pokémon sagen vorher, dass sie das sind und fragen, ob man wirklich gegen sie kämpfen will.

Das Grinden, also das ständige Kämpfen gegen wilde Pokémon, um das eigene Team stärker zu machen, gibt es in dieser Form nicht mehr. Das Fangen der Pokémon gibt Erfahrung für das gesamte Pokémon-Team. Man muss also einfach immer nur alles am Bildschirm fangen – so wie am Smartphone.