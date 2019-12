Luigis Mansion 3 im Test: Der ängstlichste Ghostbuster aller Zeiten

Der wahre Star

Die Story ist schnell erklärt und dient lediglich als Grund, damit sich Luigi erneut seinen Anti-Geister-Staubsauger auf den Rücken schnallen kann. Mario, Peach, Luigi und ein paar der Toads wurden ins Hotel eingeladen, was sich als Falle herausstellt. Nur Luigi wurde nicht gefangengenommen und muss jetzt die anderen retten.

Das Hotel ist in mehrere Stockwerke aufgeteilt. Am Anfang kann nicht jedes besucht werden. Erst durch Bosskämpfe bekommt man die Aufzugsknöpfe, die zu neuen Stockwerken führen. Im Gegensatz zu einem richtigen Hotel sind hier aber nicht die Stockwerke 2 bis 14 identische, triste Gänge mit Zimmern an Zimmern. In dieser Spuckgaststätte wird Abwechslung geboten.

Mit einigen Tricks hat Nintendo dafür gesorgt, dass es viele verschiedene Locations gibt, aber gleichzeitig das Hotel nicht zu übertrieben künstlich wirkt (für Las-Vegas-Verhältnisse). Die Orte und Hintergründe sind liebevoll gestaltet. Die fixe Kameraperspektive sorgt zudem dafür, dass alles richtig ins Szene gesetzt wird – und ein bisschen Resident Evil-1-Feeling aufkommt. Nur freundlicher und stressfreier.