Call of Duty Modern Warfare im Test: Wer will, darf nachdenken

Im Vorjahr verzichtete Call of Duty mit „Black Ops 4“ auf einen Story-Modus. Heuer geht es zurück zu den Wurzeln. „ Call of Duty: Modern Warfare“ ( PS4, Xbox One, PC) spielt wieder in der Gegenwart statt der Pseudo-Zukunft und bietet einen gelungenen, wenn auch kurzen Story-Modus. Und entgegen vieler anderer Meinungen, gibt es auch Stoff zum Nachdenken – wenn man möchte.

Der sanfte Neustart

Auch wenn es der Name vermuten lässt: Modern Warfare ist nicht ein Remake von „ Call of Duty 4: Modern Warfare“, das 2007 erschienen ist. Im Filmjargon wäre es ein Soft-Reboot – also das, was Sony alle paar Jahre mit Spider-Man macht. Das heißt: Neue Story, neue Missionen, aber leider auch kein Wiedersehen mit Klassikern wie „Crew Expendable“ und „Death From Above“.

Veteranen der Serie werden dennoch vertraute Elemente vorfinden. Viele Levels haben das klassische Korridor-Design, gescriptete Sequenzen und flotte Action. Es gibt aber erfrischende Ausnahmen, die das Tempo verändern. Das intensive Spielerlebnis geht dadurch nicht verloren. Es wird nur zugunsten von Spielern verschoben, die sich etwas mehr für Militär und Taktik interessieren – und damit ist nicht gemeint, bloß die echten Namen der Waffen im Spiel zu kennen.