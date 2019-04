The Division 2 im Test: Jagen und Sammeln in Perfektion

Sightseeing

Klingt unglaublich monoton, ist es aber nicht. Einer der Gründe dafür ist Washington DC. Zugegeben: Ich finde die Post-Zivilisation faszinierend, genauso wie viele andere Menschen auch. Wenn sich die Natur die Städte zurückholt, wie etwa beim Spiel „The Last of Us“ oder dem Film „I Am Legend“ (der total unterbewertet ist), entsteht ein ganz spezielles Flair.

Das nutzt Division 2 auf großartige Weise aus. Während der erste Teil im Winter spielt, ist es jetzt Sommer. Die Straßenzüge sind noch vom Chaos der Virus-Krise gezeichnet. Überall liegen Trümmer und verlassene Gepäcksstücke. Am Rand sind verlassene Sanitätstationen. Häuser sind verbarrikadiert, Autos verlassen oder zerstört. Dazwischen blüht die Natur auf. Gras bricht durch den Beton, kleine Teiche haben sich gebildet. Rehe, Marder und anderes Wildgetier tummelt sich gelegentlich zwischen den Zivilisationsresten.

Dazu kommt eine unglaubliche Detailverliebtheit. Auch wenn es jetzt Sommer ist, ist der Virus, wie in New York, zur Weihnachtszeit ausgebrochen. Deshalb sieht man noch verstreute Weihnachtsdekoration, auch ein Christkindlmarkt kann besucht werden. Es wirkt alles sehr organisch und nicht, als hätte ein fauler Level-Designer mit dem Copy-Paste-Tool Deko-Objekte in die Welt gepappt. Selbst nach 40 Stunden Spielzeit hat man das Gefühl, immer wieder neue Details zu entdecken.

Ein weiteres Highlight ist das Sightseeing. Viele der touristischen Hotspots von DC sind nicht nur von außen, sondern auch innen bestaunbar. Massive Entertainment nutzt die Sehenswürdigkeiten für Szenenwechsel. So gibt es etwa Missionen in bekannten Museen. Durch die Ausstellungsbereiche schießt man sich plötzlich durch einen 60er Jahre Straßenzug oder den Dschungel von Vietnam. Dann gibt es etwa das Ingame-Gegenstück des NASA-Hauptquartiers, Theater, Einkaufszentren, Missionen die sich über mehrere Häuserdächer erstrecken und so viel mehr. Es ist vorbildlich, wieviel Mühe Massive Entertainment in die Spielewelt gesteckt und so dafür gesorgt hat, dass Division 2 alles andere als eintönig ist.