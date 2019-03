Far Cry New Dawn im Test: Die Zwillinge, die Postapokalypse und ich

Macht immer noch Spaß

Trotzdem ist New Dawn immer noch Far Cry. Und wenn die seit 2012 bekannte Formel nicht funktionieren würde, würde Ubisoft diese Games nicht mehr machen. Am meisten Spaß macht das Spiel in der ersten Hälfte, wenn man noch schwache Waffen und wenig Upgrades hat. Man durchstreift die Landschaft und saugt das neue Alte in sich ein. Man findet Rohstoffe, durchsucht Ruinen und plündert Prepper-Verstecke, die mit abwechslungsreichen Rätseln oder Herausforderungen verbunden sind.

Dabei hilft es, dass die Handlung sehr geradlinig ist. Man weiß immer, was man tun sollte, was gerade vor geht und was man nicht tun will, weil man lieber die Gegend erkundet. Es hat also was Gutes, dass Mickey und Lou relativ simpel gestrickt sind und den Spieler nicht ständig entführen, unter Drogen setzen oder umprogrammieren wollen (buh Far Cry 5, buh!).

Noch besser wird es, wenn man New Dawn von Beginn an mit einem Freund im Online-Koop-Modus spielt. Abgesehen vom Tutorial lässt sich das gesamte Game zu zweit bewältigen. Am besten wählt man dazu den höchsten Schwierigkeitsgrad, weil man dann ohne Teamwork, zumindest in der ersten Spielhälfte, kaum Chancen auf Überleben hat.