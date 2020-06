Far Cry 4: Zwischen Tourismus und Terrorismus am Himalaya

Extremtourismus

Wäre Kyrat nicht eine fiktive, diktatorisch geführte Region im Himalaya-Gebirge, deren Bevölkerung von einer rabiaten Armee unterdrückt und zur Sklavenarbeit auf Mohnfeldern gezwungen wird, könnte man hier einen Aktivurlaub verbringen.

Im Gegensatz zu den Inseln von Far Cry 3 ist die Landschaft in Far Cry 4 harmonischer und wirkt realistischer. Gleichzeitig ist sie abwechslungsreich, was im Spiel durch die starken Höhenunterschiede erklärt wird. Von idyllischen Seen (mit bewaffneten Patrouillenbooten), geht es an verträumten Flüssen vorbei durch Laub- und Nadelwälder (mit Raubtieren), bis zum Gebirge, in dem man nur noch mit dem Kletterhaken oder einen Kleinhubschrauber weiter kommt. Dazwischen sind immer wieder Tempel, Ruinen, kleine Dörfer oder auch nur einzelne Häuser.

Im Vergleich zu Far Cry 3 ist mehr los auf den Straßen. Natürlich sind es keine Massen wie in GTA 5 oder einer Stadt in Assassins Creed, aber das Himalaya-Gebirge ist ja auch nicht gerade für seine Metropolen bekannt. Man begegnet durch die Gegend ziehenden Händlern, Menschen, die ihren Alltag nachgehen, verbündeten Widerstandskämpfern und natürlich auch Feinden.