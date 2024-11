Kleinster Quantencomputer der Welt funktioniert bei Raumtemperatur

Normalerweise müssen Quantencomputer sehr stark gekühlt werden. Nur knapp über dem absoluten Nullpunkt (-273,15 Grad Celsius) sind sie stabil genug, um zu funktionieren. Der kleinste Quantencomputer der Welt kommt hingegen ohne Kühlung aus - er funktioniert bei Raumtemperatur.

Ein einziges Photon als Quantenbit

Als Quantenbit (auch Qubit genannt) nutzten die Forschende der National Tsing Hua University in Taiwan ein Photon, also ein Lichtteilchen. Anders als ein Bit in einem herkömmlichen Computer kann ein Qubit nicht nur 2 Zustände anzeigen (0 und 1, oder "aus" und "an"), sondern auch unendlich viele Zwischenzustände annehmen.