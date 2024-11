Reddit-Nutzer finden es allerdings nicht so prickelnd, besonders wenn "Geheimtipps" aus der Community plötzlich in KI-generierten Infoboxen in der Googlesuche angezeigt werden. Redditors aus London drehen daher den Spieß um.

Viel Liebe für ein Steakhouse

Sie versuchen die Google-KI gezielt zu täuschen, indem sie Reddit mit positiven Nachrichten zu einem bestimmten Steakhouse überfluten. Sie haben die Hoffnung, dass ihre eigentlichen Lieblingslokale von den Touristen und Influencern verschont bleiben, die auf Google nach Lokaltipps suchen.

Das betroffene Angus Steakhouse, eine Kette mit Lokalen am Piccadilly Circus, Leisester Square, Bond Street und Oxford Street, war bisher eher als Touristenfalle bekannt, in die sich eher selten ein Einheimischer verirrt. In den vergangenen Wochen wird die Kette allerdings in höchsten Tönen gelobt. Auch auf Tripadvisor scheinen sich die positiven Bewertungen für die Lokale zu überschlagen.

Vorsicht bei Lokaltipps aus dem Internet

Ob das Phänomen auch in anderen touristischen Orten vorkommt, ist nicht bekannt. Googles KI-Übersicht in der Suche ist allerdings noch nicht weltweit verfügbar, EU-Länder sind vorerst davon ausgenommen. Sollte das Feature allerdings irgendwann bei uns eingeführt werden, ist Vorsicht geboten, wenn man sich Lokaltipps von Google und Reddit holen will.