Kosmisches Rätsel gelöst: Beteigeuze hat einen Begleitstern

Er ist einer der bekanntesten Himmelskörper, weil er eben mit nacktem Auge sichtbar ist. Was die Menschheit aber seit Jahrtausenden vor Rätsel stellt, ist, warum die Helligkeit in Zeiträumen von 6 Jahren schwankt. Nun konnten Wissenschaftler dieses Rätsel scheinbar lösen. Die Ursache dürfte ein neu entdeckter Stern sein, der Beteigeuze begleitet, so das zuständige Noir Lab .

Das Ende von Beteigeuze ?

Mit einem Alter von rund 10 Millionen Jahren gilt Beteigeuze als junger Hüpfer unter den Sternen. In den Jahren 2019 und 2020 vermuteten Wissenschafter, dass sich, trotz des geringen Alters, der Stern seinem Ende nähern könnte. Damals verlor er stark an Helligkeit - ein Ereignis, das in der Wissenschaft als “Great Dimming” bezeichnet wird.

Forscher stellten damals die These auf, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sich Beteigeuze der Supernova, also der Explosion am Ende der Lebenszeit eines Planeten, nähert. Die Theorie war nicht an den Haaren herbeigezogen. Denn Beteigeuze ist zwar 10 Millionen Jahre alt aber 700 Mal so groß wie unsere 4,6 Milliarden alte Sonne. Das deutet darauf hin, dass Beteigeuze seinen Kernbrennstoff Wasserstoff viel schneller verbraucht als beispielsweise die Sonne.

Mit dieser Theorie lagen die Forscher aber falsch. Denn 2023 konnte das Great Dimming durch eine riesige Staubwolke erklärt werden, die Beteigeuze ausgestoßen hat. Dadurch wurde der Himmel verdunkelt und das Mysterium um das Great Dimming gelöst. Doch die Forscher suchten weiter nach Antworten, warum es alle 6 Jahre zu einer periodischen Abdunklung kommt.

Der Weg zur Entdeckung

Als Wissenschafter Archivdaten durchsucht haben, kamen sie auf die Idee, dass ein heimlicher Begleitstern dafür verantwortlich sein könnte. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop und dem NASA-Röntgenobsrvatorium Chandra konnte diese Theorie jedoch nicht bestätigt werden.

Davon ließen sich die Wissenschafter aber nicht aufhalten. Sie versuchten den Stern ein weiteres Mal zu finden und nutzten dafür das Gemini-North-Teleskop mit dem Instrument Alopeke, was auf Hawaiianisch Fuchs bedeutet. Und tatsächlich: Zum ersten Mal gelang es Beteigeuze und seinen heimlichen Begleiter abzulichten.