Beteigeuze hat bald seine volle Leuchtkraft zurück

Der Rote Überriese Beteigeuze hatte Astronomen im Jänner auf ein Spektakel am Himmel hoffen lassen. Der Stern, der einer der hellsten am Nachthimmel ist, hatte sich zeitweise verdunkelt. Das verleitete einige Astronomen zu der Vermutung, der Stern könnte in einer riesigen Supernova explodieren. Es wäre ein unvergleichliches Spektakel gewesen, das man über Wochen mit bloßem Auge hätte beobachten können.