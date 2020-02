Supernova verschoben: Stern Beteigeuze wird wieder heller

Leuchtkraftschwankungen

Bei Beteigeuze (auf Englisch "Betelgeuse") führt dieser Vorgang aufgrund relativ geringer Dichte zu großflächigen Veränderungen der Leuchtkraft. Konvektionsströme gibt es auch in der Sonne. Dort sind sie jedoch örtlich so verteilt, dass es insgesamt zu keinen großen Leuchtkraftschwankungen kommt. Im Gegensatz zur Sonne befindet sich Beteigeuze in einer späteren Lebensphase. Der Wasserstoffvorrat in seinem Inneren neigt sich dem Ende zu, weshalb Helium zu schwereren Elementen fusioniert wird, etwa Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff.

Gut sichtbare Supernova

In den kommenden Jahrhunderten wird sich der Stern, der etwa 20 Sonnenmassen aufweist, durch größere Hitzeentwicklung aufgrund der Fusion schwererer Elemente immer weiter aufblähen, bis die Schwerkraft an einem bestimmten Punkt das ganze Gebilde zum Einsturz bringt. Dann wird es zu einer Supernova kommen, die von der 600 Lichtjahre entfernten Erde aus gut sichtbar sein wird. Die Explosion wird am Nachthimmel ungefähr halb so hell sein wie ein Vollmond.