"Niesen" statt Supernova: Darum hat sich Beteigeuze verdunkelt

Explodiert er oder explodiert er nicht? Nachdem sich der Rote Überriese Beteigeuze deutlich verdunkelt hatte, spekulierten einige Forscher, er könne bald explodieren. Allerdings wurde der Stern kurze Zeit später wieder heller und die erhoffte Supernova könnte bis zu 100.000 weitere Jahre auf sich warten lassen.

Auf die Frage, warum sich Beteigeuze verdunkelte, haben Forscher der Universität Washington und des Lowell Observatoriums nun eine Antwort gefunden: Der Stern hat eine riesige Staubwolke "ausgeniest", die ihn für eine begrenzte Zeit dunkler erscheinen ließ.

Staubkörner absorbieren das Licht

Das scheint für Sterne wie Beteigeuze nicht ungewöhnlich zu sein, während sie an Masse verlieren. "Wir beobachten das häufig bei Roten Überriesen, es ist ein normaler Teil ihres Lebenszyklus", so die Astronomin Emily Levesque. Sie "werfen gelegentlich Material von ihrer Oberfläche ab, das als Staub um den Stern herum kondensiert. Während dieser sich abkühlt und auflöst, absorbieren die Staubkörner einen Teil des Lichts, das zu uns strahlt und blockieren so die Sicht."