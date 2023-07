Beteigeuze könnte viel früher explodieren, als gedacht

Kaum ein Stern beschäftig Forscher*innen so, wie Beteigeuze. Die Hoffnung bleibt, der Rote Überriese könnte noch in unserer Lebenszeit explodieren und die direkte Beobachtung einer Supernova ermöglichen. Neu befeuert wird das durch ein Team der Tohoku Univerität in Japan und der Universität Genf in der Schweiz.

Der Schlüssel für ihre Vermutung, der Stern könne früher explodieren als gedacht, liegt in seinen Helligkeitsschwankungen. Dabei sind insgesamt 4 Perioden bekannt. Sie dauern jeweils 2.200, 420, 230 und 185 Tage. Allgemein wird angenommen, dass dabei 420 Tage sein primärer Zyklus sind. Die neue Studie vermutet aber, es könnten die 2.200 Tage sein.

Junger Stern mit kurzer Lebensspanne

Die Periode ist entscheidend für die aktuelle Größe des Sterns. Beteigeuze ist mit 10 Millionen Jahren recht jung für einen Stern (unsere Sonne ist knapp 4,6 Milliarden Jahre alt). Trotzdem hat er zwischen 16,5 und 19 Sonnenmassen und bläht sich immer weiter auf, bis er explodiert. Während man bei 420 Tagen vom 800- bis 900-fachen Sonnenradius ausgeht, wäre es bei 2.200 Tagen schon das 1.300-fache.