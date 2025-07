Prime Day 2025: So tappst du nicht in die Falle und sparst wirklich

Von 8. bis 11. Juli lockt Amazon mit Rabatten beim Prime Day 2025. Wir geben Tipps, wie du dich nicht an der Nase rumführen lässt.

Am meisten konnte man dabei bei Überwachungskameras sparen (-32 Prozent), gefolgt von Elektrorasierern (-27 Prozent) und Monoblock-Klimageräten (-23 Prozent). Auch Smart-Home-Sensoren und Kindersitze waren im Schnitt 21 Prozent günstiger zu haben als in der Woche zuvor.

Dass Preise kurz vor den Aktionstagen künstlich hochgetrieben werden, nur um dann einen hohen Rabatt anzuzeigen, ist eigentlich illegal. Laut EU-Modernisierungsverordnung müssen Rabatte im Vergleich zum günstigsten Preis der vergangenen 30 Tage ausgezeichnet werden. “Das müsste zwar so sein, in der Praxis ist das allerdings sehr schwer nachzuverfolgen”, erklärt Behrens: “Daher muss man genau kontrollieren, worauf sich der Rabatt bezieht. Das kann auch der Herstellerpreis sein.”

“Solche Aktionstage werden in Österreich sehr gern genutzt, ähnlich wie Rabattmarkerl im Supermarkt”, sagt Experte Thorsten Behrens , Projektleiter der Watchlist Internet. Die zeitlich begrenzten Angebote bergen allerdings die Gefahr überhasteter Kaufentscheidungen .

Keep calm und vergleich' Preise

In der 2024er-Ausgabe sprach Amazon von gebrochenen Rekorden , wollte aber keine Zahlen nennen. Analysten schätzen, dass alleine in den USA Waren im Wert von 14,2 Milliarden US-Dollar gekauft wurden. Das entspricht einer Steigerung von gut 11 Prozent. Auch die weltweiten Verkaufszahlen dürften um etwa diesen Wert gestiegen sein.

Auch 2025 gibt es wieder einen Amazon Prime Day . Das mittlerweile 4-tägige Event hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Shopping-Gelegenheiten der Welt entwickelt.

Ist man zum Kauf bereit, gilt es, auf mögliche Abofallen zu achten. Um Schnäppchen abzustauben, ist beim Prime Day ein Amazon-Prime-Abo nötig. Amazon bietet dabei für Neukunden standardmäßig eine 30-tägige kostenlose Probezeit an. “Vergisst man, das Abo zu kündigen, hat man am Ende mehr bezahlt, als wenn man woanders eingekauft hätte”, sagt Behrens.

In der Abofalle

Maybelline New York Sky High Mascara in Schwarz

Amazon hat verraten, welche 10 Produkte bei Amazon Deutschland/Österreich am beliebtesten im Vorjahr waren, allerdings ohne Reihung nach Verkaufszahlen. Man kann davon ausgehen, dass diese Produkte, bzw. ihre Nachfolgermodelle, auch heuer wieder rabattiert sind. Hier sind sie in alphabetischer Reihenfolge:

Traditionell sehr stark rabattiert sind am Prime Day Amazon-Produkte wie das Fire Tablet (-38 Prozent), FireTV-Stick (-33 Prozent) oder Amazon Echo Lautsprecher (-22 Prozent). Prinzipiell sollte man deshalb Amazons hauseigenen Fire- und Echo-Produkte nur an Aktionstagen, wie eben Prime Day, Osterangeboten oder dem Black Friday kaufen.

Notebooks , Kopfhörer und Monitore waren laut Geizhals-Suchanfragen besonders beliebt. Hier konnte man durchschnittlich Ersparnisse von -13 Prozent bis -16 Prozent erzielen. Auch SSD-Speicher und Fernseher bewegen sich in diesen Rabatt-Regionen.

Ein Abonnement für Amazon Prime kostet in Österreich und Deutschland

Tipp: Familienmitglieder im selben Haushalt können sich die Prime-Vorteile teilen. Hat die Frau etwa ein Prime-Konto, kann sie ihren Mann einladen, die Vorteile zu teilen. Dieser benötigt nur ein normales Amazon-Konto. Wie genau das funktioniert, erfährst du auf der Amazon-Hilfeseite:

Navigiere auf einem Desktop-Computer zu Meine Amazon Prime-Mitgliedschaft (diese Option ist über ein Mobilgerät, Smartphone oder Tablet nicht verfügbar). Wähle unten auf der Seite Meine Prime-Vorteile teilen aus. Gib den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein, mit der du Vorteile teilen möchtest. Bitte beachte, dass diese Person Zugriff auf ein Amazon-Konto haben muss. Wähle Einladen aus.

Das ist bei Rückgaben zu beachten

Überzeugt das gekaufte Produkt nicht, bietet Amazon für viele Waren eine 30-tägige Rückgabegarantie an. Diese ist allerdings freiwillig, warnt Behrens. Das Unternehmen kann daher selbst bestimmen, wie der Zustand der Ware auszusehen hat.

“Amazon kann etwa verlangen, dass das Produkt noch originalverpackt ist, wenn man es nach mehr als 2 Wochen zurückschicken will.” Außerdem gibt es einige Produktkategorien, für die die Rückgabegarantie nicht gilt, wie etwa Elektronik, Computer, Bürobedarf und Videospiele.

Auf der sicheren Seite ist man, wenn man sein 14-tägiges Widerrufsrecht in Anspruch nimmt. “In dieser Zeit kann man die Ware ohne Angabe von Gründen zurückgeben und man erhält sein Geld zurück”, sagt Behrens. Das Widerrufsrecht gilt jedoch nicht für alle Produktkategorien. Individuell angefertigte Produkte sind davon etwa ausgenommen, ebenso wie Hygieneartikel, wozu auch gewisse Kosmetikprodukte gehören. “Hier muss man aber vor dem Kauf ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Widerrufsrecht nicht gilt”, sagt Behrens.

Vorsicht bei den Bewertungen

Selbst, wenn ein Produkt stark rabattiert ist, gilt: Scheint das Angebot zu gut um wahr zu sein, ist besondere Vorsicht geboten. Ein Anhaltspunkt sind hier die Bewertungen direkt auf Amazon.

“Falsche oder gekaufte Bewertungen sind zwar immer noch ein Problem, aber wenn ein Produkt viele gute Bewertungen hat, ist das zumindest ein erster Anhaltspunkt, dass es etwas taugt”, sagt Behrens. “Was man aber nicht sieht: Ob das Produkt auch für mich geeignet ist.” Wer spezielle Erwartungen an ein Produkt hat, sollte daher in den Bewertungen suchen, ob diese Anforderungen auch erfüllt werden. Amazon bietet etwa eine Stichwortsuche über den Bewertungen an.

Ein Trick von Verkäufern kommt leider gerade bei Prime Days immer wieder vor. Kurz vor der Rabattaktion ändern sie Titel, Fotos und Beschreibung eines gut bewerteten Produkts (Produkt A) zu einem schlechteren Produkt (Produkt B). Aus Kundensicht erscheinen dann die Bewertungen von Produkt A bei Produkt B. Also: Nicht nur auf die Sternchen bei den Bewertungen achten, sondern auch die Texte lesen und Fotos ansehen.

Außerdem: Vergleicht die technischen Angaben bei dubios wirkenden Angeboten mit den Fotos des Verkäufers. Steht etwa in der Textbeschreibung eines Netzteils, dass es 100 Watt hat und auf einem Foto ist ein Sticker mit der Leistungsangabe 65 Watt zu erkennen, stimmt etwas nicht. Im Zweifelsfall lieber davon Abstand nehmen oder nach dem Erhalt das Produkt gut überprüfen und sofort zurücksenden, falls es das falsche ist.

Auf Internet-Domains achten

Aktionstage von Amazon werden auch von Kriminellen genutzt, um Profit zu machen. Das war auch vergangenes Jahr so: Allein im Juni 2024 wurden mehr als 1.000 neue Internetadressen (Domains) registriert, die mit Amazon und dem Prime Day 2024 in Verbindung gebracht werden konnten.

85 Prozent davon wurden laut dem Sicherheitsanbieter Check Point als bösartig oder verdächtig eingestuft. Hinter Adressen wie "amazonapp.nl" oder "user-amazon-id.com" befinden sich gefälschte Amazon-Seiten, die es darauf abgesehen haben, Nutzernamen, Passwörter und Zahlungsinformationen zu stehlen. Es gilt daher, genau zu prüfen, ob die Domain verdächtige Zusätze oder Endungen aufweist.