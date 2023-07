Wie man vermeintliche Amazon-Schnäppchen enttarnt

Um herausfinden zu können, ob ein Angebot tatsächlich ein Schnäppchen ist, hilft ein Blick in den Preisverlauf.

Bei vielen Produkten beziehen sich die angegeben Rabatte nämlich auf den UVP - also auf den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers und nicht etwa auf die marktüblichen Preise aus der Vorwoche.

Am 11. und 12. Juli steht bei Amazon der Prime Day an. Stark reduzierte Preise und eine ordentliche Rabattschlacht sind dabei vorprogrammiert. Allerdings kann man nicht auf den ersten Blick sehen, ob ein beworbenes Angebot tatsächlich ein Schnäppchen ist.

Sowohl auf camelcamelcamel.com als auch auf keepa.com kann man darüber hinaus die künftige Preisentwicklung von Produkten verfolgen und sich per Mail benachrichtigen lassen, wenn eine bestimmte Preisgrenze unter- oder überschritten wird.

So sieht man den Preisverlauf eines Amazon-Angebots

Amazon-Preisverlauf über Apps anzeigen

In der Keepa-App kann man, wie auf der Website, die URL zu einem Amazon-Produkt eingeben und bekommt den Preisverlauf angezeigt. Befindet man sich gerade in der Amazon-App, kann man über das Sharing-Menü eines Angebotes direkt in die Keepa-App wechseln.

Wer sich in der Keepa-App einen Account anlegt, kann sich benachrichtigen lassen, wenn ein bestimmtes Produkt eine Preisgrenze über- oder unterschreitet.