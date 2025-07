WhatsApp für Windows verbraucht künftig mehr System-Ressourcen

WhatsApp verändert sich laufend. Die neue Beta-Version 2.2569.0.0 verrät, dass die Technologieplattform von WhatsApp für Windows in eine webbasierte Anwendung zurückverwandelt wird.

Fortan wird die App keine UWP-Anwendung mehr sein, sondern stattdessen WebView2 als Grundlage verwenden. Was heißt das? Während WhatsApp am PC bislang eine App war, die speziell für Windows gebaut wurde, wird sie dann technisch wie eine Webseite funktionieren. Damit arbeitet sie nach einem ähnlichen Prinzip wie ein Browser: Man kann sich das so vorstellen, als wäre es ein Container auf dem Desktop, in dem ein Web-Code wie HTML oder JavaScript läuft.

Einfachere Betreuung für Meta-Techniker

Dadurch wird es für die App-Entwickler leichter, weil sie dieselbe App schnell für verschiedene Plattformen anpassen können. Meta kann dann beispielsweise denselben Code mit HTML, JavaScript und CSS für verschiedene Betriebssysteme verwenden. Die neue Windows-Version von WhatsApp wird dadurch wahrscheinlich genauso aussehen wie die derzeitige Browser-Version.

Die Veränderung bringt jedoch Einschränkungen mit sich: Wie Neowin und Windows Latest berichten, zeigen erste Analysen, dass die neue App den Arbeitsspeicher eines Windows-Rechners stärker belastet als der Vorgänger.

Neue App braucht 30 Prozent mehr Arbeitsspeicher

Die WebView-Variante belegt demnach bis zu 30 Prozent mehr Speicher als die derzeitige App. Der Grund für die höhere Speicherbelastung ist der Chromium-Kern, der die Aufgaben der App in mehrere Prozesse aufteilt – so werden einzelne Hintergrunddienste geladen, die einzeln abgerufen werden müssen.

Speziell für Windows-Nutzer bringt die neue technische Grundlage möglicherweise weitere Nachteile, weil damit auch die nahtlose Integration ins Windows-System verloren geht. Features wie eine optimierte Tastatur oder die Verzahnung mit dem Windows-Benachrichtigungscenter könnten dadurch schlechter funktionieren. Das webbasierte WhatsApp für Windows wird vermutlich in den nächsten Wochen den Betastatus verlassen und für alle User ausgerollt.