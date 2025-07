Diese 7 praktischen Neuerungen bei WhatsApp solltet ihr kennen

Den meisten ist der blau-rosa Kreis sicherlich aufgefallen, der sich im März im unteren rechten Eck in der Chatübersicht eingeschlichen hat. Diese Funktion heißt Meta AI und ist ein KI-Chatbot, der momentan Fragen beantworten sowie Texte erstellen und übersetzen kann. Zu einem späteren Zeitpunkt soll Meta AI in WhatsApp auch Nachrichten und ganze Chatverläufe zusammenfassen, Schreibtipps geben und Bilder erstellen.

2) Eigene App fürs iPad

Mit dieser Ankündigung dürfte WhatsApp vergangene Woche bei Nutzern für Aufatmen gesorgt haben, die WhatsApp-Chats auch außerhalb ihres Smartphones nutzen. Jetzt gibt es nämlich eine eigene App fürs iPad.

Praktisch ist das etwa auch für Videoanrufe: Es ist für viele sicher deutlich angenehmer, wenn das Gegenüber auf einem größeren Bildschirm entgegenlächelt als auf dem kleinen Handy.

3) Verbesserungen bei Videocalls und Sprachnachrichten

Videoanrufe können wir nun nicht nur am größeren Screen machen, sondern auch während des Anrufs hinein- und hinauszoomen. Vielleicht möchte man die frisch gestochenen Ohrringe der Enkelin ganz groß sehen: Zum Zoomen nutzt man einfach 2 Finger, die man zum Vergrößern auseinander und zum Verkleinern zusammenschiebt.

Außerdem erlaubt uns WhatsApp nun, während des Anrufs unkompliziert weitere Gesprächsteilnehmer zum Videoanruf hinzuzufügen. Das ist auch bei Sprachanrufen möglich. Zusätzlich gibt es technische Verbesserungen für stabilere und klarere Videoanrufe sowie neue Filter und Hintergründe für WhatsApp-Calls.

Manchmal will man aber gar nicht persönlich mit jemandem reden, sondern eine Sprachnachricht hinterlassen – wie früher am Anrufbeantworter. Allerdings war das Aufnehmen bisher etwas lästig, weil man dazu das Mikrofon-Symbol die gesamte Aufnahme über drücken musste. Damit ist jetzt zum Glück Schluss: Es reicht, wenn man das Symbol einmal antippt.

4) WhatsApp warnt uns vor Gefahren

Dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein, dass WhatsApp nun auch direkt mit uns chattet. Mit diesem neuen direkten Kommunikationskanal will uns das Management über wichtige Neuerungen in der App direkt informieren – und ggf. vor Scams wie Phishing-Attacken warnen. Wer sicherstellen will, dass die Nachricht wirklich von WhatsApp kommt, sollte auf den blauen Verifizierungs-Haken im Chatfenster oben neben dem Namen achten.

Es ist könnte ein Vorbote auf Werbenachrichten sein, die WhatsApp einführen will. In der EU verschiebt sich dieses Vorhaben glücklicherweise jedoch noch bis 2026 wegen regulatorischer Hürden. Vorerst soll die Werbung ohnehin nur im Bereich Aktuelles kommen, Direktnachrichten könnten aber später dazukommen.

5) Mehr Überblick in Gruppenchats

Auf WhatsApp chatten wir immer öfter nicht mehr nur mit Einzelkontakten, sondern auch mit großen Gruppen. Die Freundesgruppe tauscht sich über Badepläne am Wochenende aus, während der Fußballverein die neuesten Ergebnisse der Lokalliga diskutiert – bei vielen Nachrichten in Gruppen verliert man aufgrund der vielen Nachrichten da schnell den Überblick.

WhatsApp will uns hier mit neuer Technik beistehen. Den Anfang macht ein Hinweis im Chatfenster unter dem Gruppennamen, der zeigt, wie viele gerade Leute online sind. Außerdem kann man in den Benachrichtigungs-Einstellungen jetzt bei jedem Chat verlangen, nur noch bei Highlights benachrichtigt zu werden. Diese Funktion findet man, wenn man oben auf den Gruppennamen tippt und dann auf „Benachrichtigungen“ geht. WhatsApp warnt uns dann, wenn man im Gruppenchat per @-Befehl persönlich erwähnt wird oder Mitglieder etwas schreiben, deren Nummer neu ist.

Für eine bessere Übersicht in Gruppenchats hat WhatsApp derzeit aber noch einige weitere neue Features in Vorbereitung, die in der EU erst in den nächsten Monaten erwartet werden. So soll Meta AI dann etwa sogar Zusammenfassungen von langen Chatverläufen erstellen können, die man verpasst hat.

