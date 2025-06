WhatsApp bringt KI-Zusammenfassung für verpasste Nachrichten

In der App wird es künftig möglich sein, ungelesene Nachrichten von der Meta AI zusammenfassen zu lassen.

Sollte es etwas zum Zusammenfassen geben, erscheint ganz oben in dem Chat-Fenster eine entsprechende Schaltfläche. "58 unread messages - Summarize privately", ist darauf zu lesen. Auf diese Weise liefert die Meta AI eine Zusammenfassung der verpassten Nachrichten - aufgelistet in mehreren Aufzählungszeichen.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz können die ungelesenen Nachrichten beziehungsweise die verpassten Konversationen kurz und knapp zusammengefasst werden. Realisiert wird dies mithilfe der hauseigenen Meta AI , wie WhatsApp in einem Blogpost bekannt gegeben hat.

Wenn man längere Zeit nicht auf das Smartphone blickt, kann es schon einmal passieren, dass sich in einem Gruppen-Chat zahlreiche neue und ungelesene Nachrichten angesammelt haben. Um in einer solchen Situation einen raschen Überblick zu bekommen, führt WhatsApp eine neue Funktion ein.

Privatsphäre soll gewahrt werden

WhatsApp betont in dem Blogpost, dass diese KI-Zusammenfassung auf sichere Weise und unter Wahrung der Privatsphäre erstellt wird. Meta beziehungsweise WhatsApp soll demnach keinen Einblick in den Inhalt der Nachrichten erhalten.

Um das gewährleisten zu können, hat Meta das sogenannten "Private Processing" entwickelt. Für KI-Funktionen werden die Anfragen anonymisiert und unter Verschleierung der IP-Adresse über verschlüsselte Verbindungen ausgetauscht.

Eingeführt werden die KI-Zusammenfassungen zunächst ausschließlich in den USA und in englischer Sprache. "Wir hoffen, die Funktion im Laufe des Jahres auch in anderen Sprachen und Ländern anbieten zu können", heißt es. Außerdem sollen das KI-Feature optional sein, das auch deaktiviert werden kann.

➤ Mehr lesen: Neue Infos zum ersten KI-Gerät von OpenAI aufgetaucht