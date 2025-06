Warum Apple jetzt das KI-Unternehmen Perplexity kaufen will

Der iPhone-Hersteller könnte sich mit einer Milliardenübernahme den Weg in die KI-Zukunft kaufen.

Hochrangige Apple-Manager, zentrale Entscheidungsträger und KI-Verantwortliche sollen an Überlegungen arbeiten, das KI-Unternehmen Perplexity AI zu übernehmen . Das berichtet der gut informierte Apple-Insider Mark Gurman.

Als Apple 2024 seinen Vormarsch in Richtung Künstliche Intelligenz angekündigt hatte, war die Konkurrenz bereits weit voraus. Die Erwartungen an Apple Intelligence wurden hochgeschraubt und waren dementsprechend riesig.

Apple Intelligence liefert aktuell Zusammenfassungen am Lockscreen.

Sollte sich Apple ein etabliertes KI-Unternehmen einverleiben, könnte der iPhone-Hersteller damit seine Ambitionen in diese Richtung zementieren und gleichzeitig sein diesbezügliches Image aufbessern . Außerdem würde sich Apple damit leichter tun, vielversprechende Talente anzuwerben.

An Perplexity soll auch Samsung interessiert sein. Außerdem hatte Meta erst kürzlich versucht, das KI-Unternehmen zu kaufen. Nachdem die Facebook-Mutter damit gescheitert war, erwarb Meta einen 49-prozentigen Anteil an Scale AI für 14,3 Milliarden Dollar.

Sich in die KI-Zukunft zu kaufen, käme Apple zwar teuer zu stehen, hätte aber gleich mehrere Vorteile, schreibt Gurman . Perplexity wird aktuell mit ungefähr 14 Milliarden Dollar bewertet. Das könnte sich Apple locker leisten. Der iPhone-Hersteller soll bekanntlich Barreserven von ungefähr 130 Milliarden Dollar haben.

Perplexity als Alternative zur Google-Suche

Eddy Cue, der für das Dienstleistungsgeschäft zuständige Apple-Manager, hat erst im Mai lobende Worte für Perplexity gefunden. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens sagte er, Apple wolle künftig möglicherweise eine neue KI-Suche in seinem Web-Browser integrieren.

Laut Cue würden Nutzerinnen und Nutzer bei Online-Suchen immer häufiger auf ChatGPT, Gemini oder Perplexity zurückgreifen. Solche KI-Dienste würden sich immer mehr zu einer leistungsstarken Alternative für klassische Suchanfragen entwickeln.

In dem Gerichtsverfahren geht es übrigens um eine Wettbewerbsklage, die es Google verbieten könnte, Milliarden an Apple zu zahlen, damit in den Web-Browsern die Google-Suche als Standard-Suchmaschine voreingestellt wird.

Wenn Apple dann keinen Nutzen mehr davon hat, Google standardmäßig als Suche anzubieten, wird es das nicht mehr machen. Auch deshalb könnte Apple jetzt mehr dahinter sein, eine eigene KI-Suche zu entwickeln - womöglich mit Perplexitys Technologie - die die neue Standard-Suche im Safari-Browser wird.

