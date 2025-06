Apple-Keynote: Diese 5 Dinge kommen auf iPhone- und iPad-User zu

Neben dem neuen Look gibt es dennoch zahlreiche Neuerungen, die Apple-Nutzer in wenigen Monaten jeden Tag sehen werden. Ich habe die 5 wichtigsten Dinge für euch zusammengefasst.

Dem kommt Apple nun mit einer radikalen Umbenennung entgegen. Die fortlaufenden Versionsnummern werden vereinheitlicht und orientieren sich in Zukunft am Erscheinungsjahr. Insofern hat Apple auf der WWDC folgende Betriebssysteme vorgestellt: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 .

Der neue Look markiert tatsächlich einen Wendepunkt, da Apple nach 12 Jahren wieder zurückkehrt zu den Tiefeneffekten. Dabei setzt Apple in erster Linie auf halbtransparente Elemente , glänzende Glas- und 3D-Effekte .

Eine lang erwartete und unter Beifall aufgenommen Funktionen bekommen die iPads. Mit iPadOS 26 können die offenen Apps wie auf einem Desktop-Betriebssystem überlagert und verschoben werden. Die einzelnen Anwendungen werden also zu so genannten Windows .

4. Künstliche Intelligenz

Apple hat auf der diesjährigen WWDC die KI-Karte nicht wirklich ausgespielt und sich zu diesem Thema vergleichsweise zurückhaltend gezeigt. Angekündigt wurde unter anderem eine Erweiterung von Visual Intelligence, Live-Translation und eine weitere Integration von ChatGPT.

Ähnlich wie bei Circle-to-Search von Google, das Android-User bereits kennen, lässt sich nun auch der Screen eines iPhone durchsuchen. Sieht man etwa ein Bild auf Instagram, kann man Visual Intelligence fragen, was auf diesem Foto zu sehen ist.

Ähnliches funktioniert bei einem Plakat. Hier ist die KI in der Lage die Infos wie Datum und Ort zu extrahieren und gleich direkt in den Kalender einzutragen. Außerdem wird die Playground-App, in der man Bilder von der KI erstellen lassen kann, um das AI-Modell von ChatGPT erweitert.

Die Live-Übersetzung wird in FaceTime, Messages und in der Phone-App integriert. Das KI-Modell dazu arbeitet direkt am Gerät. Textnachrichten können in Echtzeit übersetzt werden. Ebenso gibt es Simultanuntertitel in FaceTime und bei Telefongesprächen.

Das KI-Modell, das sich auf den Apple-Geräten befindet, wird für Entwickler geöffnet. Dadurch können sie mit ihren Apps auf die On-Device-AI-Models zugreifen und diese für ihre Apps nutzen. Das ist nicht nur für den Datenschutz interessant. Das bedeutet auch, dass mehr AI-Tools offline funktionieren werden.