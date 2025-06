Liveticker: Apple stellt neue iOS-Version vor

Die WWDC-Keynote steht an. Der iPhone-Hersteller präsentiert zahlreiche Neuerungen für seine Betriebssysteme.

Apple hat zu seiner alljährlichen Entwicklerkonferenz WWDC geladen. Auf dem Event, das in der Hauptzentrale in Cupertino stattfindet, wird Apple die Neuerungen präsentieren, die auf die iPhones, iPads und Mac-Computer zukommen.

Seit Monaten brodelt es in der Gerüchteküche. Demnach wird das kommende iOS einen völlig neuen Look verpasst bekommen. Auch die anderen Betriebssysteme sollen in einer neuen Designsprache erscheinen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Betriebssysteme einen neuen Namen erhalten.

➤ Mehr lesen: Apple-Manager: In 10 Jahren braucht man vielleicht kein iPhone mehr

Live vor Ort

Die futurezone ist vor Ort im Apple-Park und berichtet live über die Neuerungen, die auf der Bühne vorgestellt werden. Es gibt auch einen Livestream von der WWDC-Keynote und im Anschluss an die Präsentation wird es ausführliche Analysen von uns geben. Die Keynote startet um 19 Uhr (MESZ).