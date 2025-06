Was vom großen Apple-Event am Montag zu erwarten ist

Auf diesjährigen WWDC werden tiefgreifende Neuerungen für iPhones, iPads und Mac-Computer erwartet.

Am Montag, dem 9. Juni findet in der Hauptzentrale des iPhone-Herstellers in Cupertino, Kalifornien, die WWDC statt - die hauseigene Entwicklerkonferenz, auf der alljährlich die neuesten Errungenschaften der Apple-Betriebssysteme präsentiert werden. Vor 2 Jahren nutzte Apple die Bühne der WWDC, um die AR-Brille Vision Pro vorzustellen. Vergangenes Jahr stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der KI-Funktionen von Apple Intelligence. Und dieses Jahr wird es eine Neuerung geben, die alle Apple-User umgehend zu sehen bekommen. ➤ Mehr lesen: Apple-Manager: In 10 Jahren braucht man vielleicht kein iPhone mehr

WWDC 2024 © EPA / JOHN G. MABANGLO

Nach iOS 18 kommt iOS 26 Ein zentraler Punkt bei der WWDC soll nichts mit neuen Funktionen oder irgendwelchen Innovationen zu tun haben: Es sollen nämlich alle Apple-Betriebssystem einfach eine neue Bezeichnung erhalten. Demnach werden die Versionsnummern durch Jahreszahlen ersetzt. Damit hätten wir also demnächst iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 und visionOS 26. Apple will damit erreichen, dass die jeweiligen Betriebssysteme nun endlich eine einheitliche Bezeichnung erhalten. ➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz

Gänzlich neuer Look Es wird erwartet, dass Apple seinen Betriebssystemen einen neuen Anstrich verpassen wird. Demnach soll der Look von iOS grundlegend erneuert und gänzlich modernisiert werden. Insider sprechen von "fundamentalen Veränderungen" und vergleichen den Designwandel mit dem tiefgreifenden Update auf iOS 7 vor 12 Jahren. Im Jahr 2013 hat sich Apple von den 3D-Effekten verabschiedet und hat das damals neue iOS 7 auf flachen Elementen aufgebaut. Mit iOS 26 soll es nun wieder eine Rückkehr in die Tiefe geben. Stimmen die Gerüchte, werden die 3D-Effekte ein Comeback feiern. Halbtransparente Elemente, glänzende Glaseffekte und rundliche Icons sollen die neue Designsprache prägen. Manche Leaker behaupten, den neuen Look bereits zu kennen und haben entsprechende Renderings in Umlauf gebracht. ➤ Mehr lesen: Kameravergleich: Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro

Neue Navigation Mit dem neuen Look soll auch eine neue Navigation einhergehen. Apple möchte angeblich die Bedienung vereinfachen, Wege kürzen und das gesamte Betriebssystem intuitiver machen. Wie das genau aussehen soll, ist noch weitgehend unbekannt. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 Air: Leaker enthüllt Akku-Kapazität, Gewicht und Maße Apple Intelligence Die KI-Funktionen werden bei der diesjährigen WWDC wohl keine allzu große Rolle spielen. Ganz untergehen werden sie aber dennoch nicht. Es wird erwartet, dass Apple ein neues Energiemanagementsystem für das iPhone vorstellen wird, das auf KI-Analysen basiert. Dadurch soll das Mobiltelefon das Nutzungsverhalten der User noch besser berücksichtigen und in das Energiemanagement einfließen lassen. Die Akkulaufzeit soll dadurch gesteigert werden. Vor allem bei der kleinen Batterie des dünnen iPhone 17 Air soll damit eine passable Akkulaufzeit erzielt werden können. ➤ Mehr lesen: iOS 18.4 ist da: Die KI-Tools von Apple Intelligence im Test

Integration von Google Gemini In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Gerüchte laut, wonach Apple und Google bei KI-Funktionen kooperieren könnten. Demnach soll Apple manche KI-Funktionen von Gemini in die iPhones einfließen lassen - parallel zu den bereits vorhandenen ChatGPT-Features. Damit soll in erster Linie die Sprachassistentin Siri verbessert werden. Ob ein solcher Deal auf der WWDC bekannt gegeben wird, ist noch unklar. Die Entwicklerkonferenz wäre aber eine geeignete Bühne dafür. ➤ Mehr lesen: Google I/O Keynote: 9 Neuerungen, die präsentiert wurden

Siri mit Fragezeichen Die Sprachassistentin hat sich zum Sorgenkind von Apple entwickelt. Der iPhone-Hersteller musste bei den KI-Funktionen zurückrudern und den Start der bereits angekündigten AI-Tools weit nach hinten verschieben. Daher steht hinter Siri ein recht großes Fragezeichen. Möglicherweise werden wir auf der WWDC aber dennoch einige neue Siri-Funktionen sehen. So könnte die Sprachassistentin besser auf personalisierten Kontext eingehen und tiefer in Apps integriert werden. Außerdem könnte Siri auch erkennen, was gerade auf dem Screen zu sehen ist und entsprechend darauf regieren. ➤ Mehr lesen: Apple muss bei KI-Features für Siri von vorn anfangen

Kleinere Neuerung für Music-App Eine kleine, aber feine Neuerung soll die Music-App von Apple bekommen. Demnach soll es künftig möglich sein, Full-Screen-Animationen auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen. Wenn das so aussieht, wie es manche Leaker vorweggenommen haben, dann schaut das richtig gut aus. Allerdings würde ich mir wünschen, dass man die Animationen auch deaktivieren kann. ➤ Mehr lesen: So soll das iPhone 17 Pro aussehen

Live-Übersetzung mit AirPods Durch ein Firmware-Update der AirPods-Software soll eine Live-Übersetzung ermöglicht werden. In Kombination mit iOS 26 soll es dann möglich sein, dass sich spanisch-sprechende Personen mit englisch-sprechenden Personen unterhalten können, während die AirPods die jeweilige Simultanübersetzung liefern. Neue Hardware? Die WWDC ist üblicherweise nicht unbedingt eine Bühne für neue Geräte, auch wenn in der Vergangenheit die Vision Pro oder neue Mac-Computer vorgestellt wurden. Gerüchte zu neuer Hardware gibt es eigentlich kaum. Dennoch könnte Apple für eine kleine Überraschung sorgen und beispielsweise neue AirPods, neue AirTags oder andere neue Geräte vorstellen. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass es keine neue Hardware geben wird.

Wann kommt das neue iOS? Üblicherweise werden die ersten Developer-Previews der neuen Apple-Betriebssysteme kurz nach der WWDC-Keynote am Montag veröffentlicht. Dabei handelt es sich aber - wie die Bezeichnung schon vorwegnimmt - um frühe Testversionen, die ziemlich instabil sein können. Eine öffentliche Beta-Version wird in der Regel in den Sommermonaten zum Download bereitgestellt. Mit dem fertigen iOS 26 kann ab Herbst gerechnet werden, wenn die neuen iPhones in den Handel kommen.