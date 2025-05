Google I/O Keynote: 9 Neuerungen, die präsentiert wurden

Im Mittelpunkt standen die Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender KI-Dienste. Außerdem hat Google seine Vision einer Zukunft dargelegt, in der sogenannte „ AI Agents “ zum ständigen Begleiter und persönlichen Assistenten werden. Gleichzeitig feiern smarte Google-Brillen ein Comeback .

Auch Firmenchef Sundar Pichai betrat die Bühne. Wer sich ein Produktfeuerwerk mit neuen Geräten wie Smartphones erwartete, wurde aber enttäuscht. Google hat am Dienstagabend hauptsächlich Einblicke in die neuesten Fortschritte beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) gewähren.

Die wohl relevanteste Neuerung ist der sogenannte „AI Mode“ in der Google-Suche. Oberhalb des Suchfeldes, dort wo Bilder, Maps oder News ausgewählt werden können, wird auch der KI-Modus einen eigenen Menü-Eintrag bekommen.

Den Link zu einer Website findet man immer noch effizienter über die herkömmliche Google-Such e, die von dem neuen KI-Modus unberührt bleibt. Google-Nutzer in Europa werden sich aber noch gedulden müssen. Der „AI Mode“ wird vorerst nur den USA zur Verfügung gestellt.

Laut Google werden dafür leistungsstarke KI-Modelle herangezogen, bei denen fortschrittliches Reasoning im Vordergrund steht. Damit die KI nicht völlig halluziniert, werden die Suchanfragen in verschiedene Themengebiete aufgedröselt, die dann parallel durchsucht werden.

Am besten geeignet für diese Art der Suche sind komplexere Fragen. Gleichzeitig ist es auch möglich, Folgefragen zu stellen. Die KI soll dabei den jeweiligen Kontext erkennen und passende Antworten liefern.

Mit einem weiteren Klick erledigt der „AI Agent“ die nächsten weiteren Schritte und kauft selbständig die gewünschte Handtasche in einem Online-Shop. Es muss dann nur mehr die tatsächliche Zahlung mittels Fingerabdrucks bestätigt werden.

Die längerfristige Vision von Google und anderen Unternehmen geht aber noch viel weiter. So sollen uns künftig „KI-Agenten“ den Alltag vereinfachen. Mit der Funktion „ Agentic Checkout “, kann man beispielsweise den Preis für eine Handtasche beobachten lassen. Fällt der Preis unter eine selbst definierte Grenze, erhält man eine Benachrichtigung, in der eine „Kaufen“-Schaltfläche angezeigt wird.

Gemini Live ist jener Modus des KI-Chatbots, in dem man sich mit der AI unterhalten kann und wo es möglich ist Fragen sowie Folgefragen zu stellen. Nun ist es auch möglich, die Kamera während einer solchen Unterhaltung zu aktivieren.

4 - Simultanübersetzung in Meet

Eine weitere Neuerung, die Google auf der I/O vorgestellt hat, ist die automatische Simultanübersetzung in dem Videochat-Dienst „Meet“. Damit können sich 2 Personen miteinander unterhalten, selbst wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wird das Gesprochene praktisch in Echtzeit übersetzt. In einem ersten Schritt werden Übersetzungen zwischen Spanisch und Englisch ermöglicht. Zahlreiche weitere Sprachen sollen in den kommenden Monaten folgen.