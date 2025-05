Google wagt Neuanlauf mit smarten Brillen

Wer erinnert sich noch an Google Glass? Google versucht sich offenbar wieder an Brillen und zeigt eine neue Generation von Smart Glasses auf Basis von Android XR . Dabei handelt es sich derzeit aber nur um einen Prototyp.

Die Brille weiß Bescheid

In einer Live-Demo wurde gezeigt, wie Android XR Glasses funktionieren sollen. So kann man direkt mit der Brille sprechen, während sie die Umgebung filmt und analysiert. Will man etwas in seinem Alltag wissen, kann man einfach danach fragen. So kann sie sich etwa daran erinnern, wo man zuvor einen Kaffee gekauft hat, während man die Brille getragen hat.

Die Brille wird generell in erster Linie per Sprachbefehl gesteuert, sodass man beide Hände frei hat. Eine smarte Brille sei der natürlichste Formfaktor für einen KI-Assistenten wie Gemini, heißt es von Google.

Echtzeit-Übersetzung mit Untertitel

Bei der Live-Demo wurde auch gezeigt, wie sich 2 Personen in verschiedenen Sprachen miteinander unterhalten und die Brille dabei den beiden Personen englische Untertitel in Echtzeit einblendet. Ganz reibungslos hat dies zwar nicht funktioniert. Es zeigt aber, wohin die Reise gehen soll.

Brillenhersteller sollen künftig mithilfe der Plattform entsprechende Geräte bauen. Zunächst wird Google dafür mit Warby Parker und Gentle Monster zusammenarbeiten. Das deutet darauf hin, dass Google selbst kein Produkt für Endkonsumenten bringen wird und sich vorerst nur auf die Software-Entwicklung konzentriert.