Livestream und Liveticker: Google stellt Neues auf der I/O vor

Die diesjährige Google I/O steht an. Nachdem der Technologiekonzern seinem Android-Betriebssystem vergangene Woche ein eigenes Event gewidmet hat, dürfte die Entwicklerkonferenz dieses Jahr ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz stehen.

Gerüchten zufolge wird Google einen eigenen "AI Mode" in seiner Suche einführen. Ob dem tatsächlich so ist und welche weiteren Neuerungen auf der I/O präsentiert werden, werden wir in Kürze erfahren.

Das Event startet um 19 Uhr MESZ. Es wird einen Livestream auf YouTube geben und wir berichten hier im Liveticker über sämtliche Neuheiten, die Google parat hält.