Schriftzug „Nano Banana Pro“ umgeben von verschiedenen bunten Illustrationen und Fotos.
© Google

Produkte

Google schränkt Nano Banana Pro für Gratis-Nutzer ein

Das neue Bildgenerierungsmodell von Google ist für Gratis-Nutzer nur mehr eingeschränkt verfügbar.

Google beschränkt die kostenlose Nutzung seines neuen Bildmodells Nano Banana Pro. 9to5Google berichtet von einem Support-Eintrag, laut dem Nutzerinnen und Nutzer ohne kostenpflichtiges Google-AI-Abo nur noch 2 Bilder pro Tag mit Nano Banana Pro erzeugen können. Zuvor waren es 3. 

Ruft man die entsprechende Hilfeseite aktuell auf, sieht sie allerdings anders aus als auf den Screenshots von 9to5Google. Jetzt heißt es dort unter dem Abschnitt “Bildgenerierung und ‑bearbeitung”, dass Nutzer von Gemini Basic (ohne Google AI-Abo) und Google AI Plus “grundlegenden Zugriff” haben während Abonnenten von Google AI Pro und Google AI Ultra “maximaler Zugriff” erlaubt ist. 

➤ Mehr lesen: Google bringt verbessertes Nano Banana Pro: Das kann es

Folien in NotebookLM

Zuvor kündigte Google an, auch die Generierung von Präsentationsfolion in NotebookLM zu beschränken. “Aufgrund der enormen Nachfrage stoßen wir derzeit an Kapazitätsgrenzen und haben den Zugriff auf diese Funktionen für kostenlose Nutzer vorübergehend eingeschränkt sowie zusätzliche Beschränkungen für die Anzahl der Generationen für Pro-Nutzer eingeführt”, heißt es in einem Posting auf X.

Zugang zu Gemini 3

Gleichzeitig ist auch zu lesen, dass sich etwas beim Zugang zum neuen KI-Modell Gemini Thinking mit 3 Pro ändert. Nutzer von Gemini Basic haben auch hier nur noch “grundlegenden Zugriff”, während zahlende Anwenderinnen und Anwender ein Vielfaches dessen zugestanden wird. 

➤ Mehr lesen: Google stellt Gemini 3 vor

Kostenintensiv

Googles Schritte sind nicht überraschend. Der Betrieb von solchen KI-Tools ist enorm ressourcenaufwändig, jede Anfrage kostet dem Unternehmen Geld. Da dort keine Werbung ausgespielt wird, ist das bei Gratis-Nutzung ein Verlustgeschäft.

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(futurezone) | Stand: 28.11.2025, 8:49 Uhr

Mehr zum Thema

Kommentare