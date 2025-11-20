Google bringt verbessertes Nano Banana Pro: Das kann es
Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Google seinen Bildgenerator Nano Banana, auch als Gemini 2.5 Flash Image Model bekannt. Nun bringt der Konzern mit Nano Banana Pro ein überarbeitetes Modell auf den Markt, das in allen Belangen besser sein soll.
➤ Mehr lesen: Google stellt Gemini 3 vor
Mit Nano Banana Pro soll man akkuratere Bilder, Infografiken und Diagramme erstellen können. Es nutzt nämlich das "Advanced Reasoning" von Gemini 3 und kann auch auf Informationen aus der Google-Suche zugreifen. Wünscht man sich etwa eine Anleitung für ein Rezept, nutzt Nano Banana Pro die Google Suche, um ein geeignetes zu finden. Lässt man sich Bilder zu aktuellen Sportereignissen erstellen, ist das bei Nano Banana Pro ohne größeren Aufwand möglich.
Schrift wird deutlich besser
Auch die Darstellung von Schrift soll deutlich verbessert worden sein. Das kommt vor allem der Erstellung von Postern oder Mock-ups zugute. Auch mehrere Schriftarten sind möglich, sowie mehrere Sprachen und Alphabettypen.
Auflösung bis zu 4K
Nano Banana bestach bereits mit der Funktion, Motive aus 2 Bildern zu einem Bild zusammenzufügen. Nano Banana pro geht deutlich weiter und erlaubt den Input aus 14 einzelnen Bildern und bis zu 5 unterschiedlichen Personen. Gleichzeitig können Bilder besser bearbeitet werden, was Beleuchtung, Farbstimmung und Seitenverhältnisse betrifft. Nano Banana Pro kann dabei Bilder mit einer Auflösung von bis zu 4K generieren (hochskaliert von 2K).
So kann man Nano Banana Pro nutzen
Wer Nano Banana Pro nutzen will, benötigt die Gemini App. In den Optionen der Suchleiste muss "Bild erstellen 🍌" und als Model "Thinking" aktiviert werden. Die Bildgenerierung mit Nano Banana Pro steht auch Gratis-Nutzern zur Verfügung, dort ist sie aber eingeschränkt. Plus-, Pro- und Ultra-Abonnenten erhalten ein höheres Kontingent.
Bilder von Nano Banana Pro werden wie gewohnt mit einem Wasserzeichen markiert. Gleichzeitig können Nutzer auch Bilder auf Gemini hochladen und auf Authentizität überprüfen, indem man fragt, ob das Bild KI-generiert ist. Diese Möglichkeit soll es künftig auch mit Audio und Video geben.
