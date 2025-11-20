Google bringt verbessertes Nano Banana Pro: Das kann es

Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Google seinen Bildgenerator Nano Banana, auch als Gemini 2.5 Flash Image Model bekannt. Nun bringt der Konzern mit Nano Banana Pro ein überarbeitetes Modell auf den Markt, das in allen Belangen besser sein soll.

➤ Mehr lesen: Google stellt Gemini 3 vor

Mit Nano Banana Pro soll man akkuratere Bilder, Infografiken und Diagramme erstellen können. Es nutzt nämlich das "Advanced Reasoning" von Gemini 3 und kann auch auf Informationen aus der Google-Suche zugreifen. Wünscht man sich etwa eine Anleitung für ein Rezept, nutzt Nano Banana Pro die Google Suche, um ein geeignetes zu finden. Lässt man sich Bilder zu aktuellen Sportereignissen erstellen, ist das bei Nano Banana Pro ohne größeren Aufwand möglich.