Google bringt neue Funktionen für Fotos-App

12.11.2025

Google erweitert seine beliebte Fotos-App um neue Features auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Google rüstet seine Foto-App mit weiteren KI-Funktionen aus. Laut einem Blogbeitrag erweitert das Unternehmen die Suche und bringt neue, KI-gestützte Vorlagen für Bearbeitung und Gestaltung. Möglich werden nun etwa personalisierte Bearbeitungen, die Personen aus den Gesichtsgruppen von Google Fotos erkennt. So kann man Fotos etwa beim Bearbeiten sagen, "nimm Martin die Sonnenbrille ab, öffne meine Augen und lass Petra lächeln". Die entsprechenden Bearbeitungen werden dann automatisch durchgeführt. ➤ Mehr lesen: Google Photos startet neue Foto-Ansicht

"Ask Photos" Google erweitert außerdem "Ask Photos", also das Feature, mit dem man seine Bildersammlung per natürlicher Sprache durchsuchen, aber auch einzelne Fotos bearbeiten kann. Es basiert auf Googles Gemini-KI, die Fotos, Metadaten und Zusammenhänge versteht, um passende Ergebnisse zu liefern. Nun kündigte Google an, Ask Photos in 100 neue Länder und Regionen zu bringen. Die EU ist nicht darunter. Allerdings werden bereits Sprachen wie Deutsch oder Französisch unterstützt, was darauf hindeutet, dass es mit der Verfügbarkeit in der EU nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Auch zuletzt brachte Google neue KI-Features relativ rasch in die EU.