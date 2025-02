Google Fotos: Diese neue Einstellung sollten alle Nutzer kennen

Google Fotos zählt zweifellos zu den besten Diensten, die Google anbietet. Raum für Verbesserungen gibt es aber immer und genau das bringt ein aktuelles Update für die Android-App von Fotos. So gibt es jetzt die Option, Inhalte aus anderen Apps gezielt auszublenden. Dabei ist es auch möglich, “unwichtige Inhalte” oder “Clutter” wie Memes, GIFs oder Screenshots automatisch auszublenden.

Dass ein derartiges Feature kommt, weiß man schon seit Längerem. So ist es bereits seit etwa Mitte des Jahres in Vorschau-Varianten von Fotos verfügbar. Jetzt dürfte es aber für einen Großteil der Nutzer mit der aktuellen App freigeschaltet sein, wie Android Authority entdeckt hat.

➤ Mehr lesen: Google Photos bekommt praktische neue Backup-Funktion

Wie unterscheidet sich das neue Feature vom Ordner sichern?

Grundsätzlich nimmt Google Fotos alle Dateien in die Galerie auf, die im DCIM-Ordner liegen. Dazu zählen standardmäßig alle Bilder, die man mit der internen Kamera-App macht.

Installiert man andere Kamera- oder Bildbearbeitungsapps, kann es sein, dass auch diese Unterordner in DCIM anlegen. Will man auch Bilder aus anderen Ordnern abseits DCIM Fotos sichern, konnte man das bislang im Untermenü “Sicherung” und dann “Geräteordner sichern” einstellen.

Wie finde ich das neue Menü?

Jetzt gibt es ein völlig neues Menü, mit dem man bestimmen kann, was in der Fotoansicht aufscheinen soll. Um es zu finden, muss man in der Hauptansicht auf sein Profilbild rechts oben klicken, dann auf “Fotos-Einstellungen”. Anschließend den Unterpunkt “Einstellungen” und dann in der folgenden Liste “Fotoansicht”.

In diesem Menü gibt es nun den Schieberegler “Inhalte aus anderen Apps anzeigen”. Zusätzlich kann man wählen, ob man “unwichtige Elemente”, also die erwähnten Screenshots, GIFs oder Memes, ausblenden möchte.

Im folgenden Video seht ihr, wie man zu dem Menü navigiert: