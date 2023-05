Google Fotos bekommt neuartige Suche

Google experimentiert in seinem Fotodienst Fotos mit einer besseren Suche. Einige Nutzer*inner von Google Fotos konnten sie bereits ausprobieren, berichtet 9to5 Google. Bei ihnen schien unterhalb des Eingabefelds ein blauer Kasten mit der Aufforderung "Try a more powerful search" ("Probier eine leistungsstärkere Suche aus") auf.

Anstatt einfache Wörter, wie etwa Garten, Strand oder Sonnenuntergang einzugeben, kann bei der überarbeiteten Suche die Abfrage verfeinert werden. So kann etwa nach einem "farbenfrohen Sonnenuntergang" oder nach einem "friedlichen Garten" gesucht werden.