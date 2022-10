Wie finde ich den Ursprung eines Fotos im Netz?

Bing verfügt außerdem über interessante Zusatzfunktionen. Wer beispielswiese das Foto eines Golden Retriever in die Suchmaschine lädt, dem werden zusätzlich zu Webseiten, die es enthalten, im Tab „Ähnelt“ auch Hunderassen empfohlen. Mit dem Button „Thematische Suche“ kann gezielt nach einzelnen Objekten im Bild gesucht werden, beispielweise nach einer Hundeleine im Foto. Über diese Funktion verfügt übrigens auch Google. Microsoft nutzt auch gleich die Gelegenheit, um Suchenden Produkte zum Verkauf anzubieten. In dem Tab „Ähnliche Produkte kaufen" empfiehlt Bing Nutzer*innen, zumindest in unserem Fall, vorwiegend Artikel von Amazon .

Yandex

Yandex ist das russische Pendant zu Google. Auch hier können kostenlos Fotos hochgeladen, nach Schlüsselbegriffen gesucht, und wie bei Bing bestimmte Bereich im Bild für eine Suche ausgewählt werden. Yandex spuckt einem schließlich Webseiten und Bilder aus, die dem ursprünglichen ähneln.

Wieso überhaupt Yandex nutzen, wenn Google und Bing dasselbe können? Gerade bei Fotos im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg, die in sozialen Netzwerken kursieren, kann die Anwendung punkten. Sie ist mit 60 Prozent Marktanteil die führende Suchmaschine in Russland und bildet in gewisser Weise die Eingangstüre zum dortigen Internet. Wer also die Authentizität eines Fotos überprüfen will, beispielsweise von einem Panzer in Mariupol, hat gute Chancen, die Quelle des Bildes via Yandex zu identifizieren. Oder Nutzer*innen können zumindest prüfen, ob das Foto in einem anderen Kontext bereits verwendet wurde. Das gleiche gilt übrigens, wenn die Echtheit von Fotos überprüft werden soll, die in chinesischen Netzwerken kursieren. Hier ist die dort gängige Suchmaschine Baidu eine gute Option.

Yandex ist im Allgemeinen mit Vorsicht zu genießen. Denn die Suchmaschine ist in den vergangenen Monaten zu einem Propagandainstrument des Kremls geworden. Wie Berichte zeigen, zensiert Yandex Kriegsbilder, die Russland schlecht dastehen lassen.