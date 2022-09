Google Fotos: Zahlreiche User melden plötzlich kaputte Bilder

In Apps und im Browser

Während manche Nutzer*innen auf kaputte Fotos stoßen, haben andere keinerlei Auffälligkeiten zu melden. Das Problem scheint also nicht alle zu betreffen. Fest steht, dass das Problem sowohl in der Web App, also auch in den Google-Photo-Apps für Android und iOS auftaucht. Google weiß jedenfalls Bescheid. Was genau dahintersteckt und wie das Problem nun behoben wird, teilt das Unternehmen noch nicht mit.