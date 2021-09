Google Fotos erhält verschließbaren Ordner

Googles Pixel-Smartphones haben seit einem Update im Juni einen "Locked Folder" in Google Fotos, der per Passwort oder Fingerabdruck versperrt werden kann. Die Funktion soll künftig generell in der Google Foto App für Geräte ab Android 6 verfügbar werden, berichtet The Verge.

Fotos vom Hundewelpen

"Im Laufe des Jahres" soll der versperrbare Ordner in der App auftauchen, teilt Google mit. Als Anwendungsbeispiel brachte das Unternehmen vor der Einführung auf den Pixel-Geräten folgendes: Eltern wollen ihrem Kind nicht verraten, dass es einen Hundewelpen zum Geburtstag bekommt, haben das Tier aber fotografiert. Damit das zu beschenkende Kind nicht vorzeitig erfährt, was ihm blüht, wenn es durch die Fotosammlung stöbert, werden die Welpen-Bilder sorgfältig im "Locked Folder" versperrt.