YouTube testet Video-Downloads am Desktop

Für Premium Members

Premium-Members, also jene die für ein werbefreies YouTube bezahlen, konnten bisher bereits Videos in der mobilen App auf ihren Geräten speichern. Diese Download-Funktion könnte in der nächsten Zeit nun auch am Desktop-Rechner zur Verfügung stehen.

Zahlreiche YouTube-Premium-Members berichten, dass ein entsprechendes Feature testweise genutzt werden kann. Auf der Experimente-Website von YouTube lässt sich überprüfen, ob die Download-Funktion ausprobiert werden kann - nicht allen steht das Feature automatisch zur Verfügung.