YouTube Shorts: Googles Antwort auf TikTok startet in Österreich

In Österreich wird derzeit die Beta-Version von YouTube Shorts ausgerollt. Shorts ist ein eigenes, neues Format auf YouTube. Wie der Name bereits verrät, geht es um Kurzvideos. Mit YouTube Shorts können Nutzer*innen bis zu 60 Sekunden lange Videos via Smartphone-App produzieren und hochladen.

Der Roll-Out passiert schrittweise. Bis spätestens Mittwoch soll die neue Funktion in der YouTube-App, mit der Nutzer*innen eigene Clips für Shorts erstellen können, allen zur Verfügung stehen, heißt es seitens YouTube.

Was sind YouTube Shorts?

Technisch gesehen bezeichnet YouTube Kurz-Videos als Shorts, die vertikal aufgenommen worden und bis zu 60 Sekunden lang sind. Diese werden künftig automatisch in der eigenen YouTube-Kategorie ausgespielt. Wer Audio aus dem YouTube-Medienplayer zu seinem Clip hinzufügen möchte, darf allerdings nur 15-sekündige-Clips gestalten. Das heißt, die meisten Shorts werden wesentlich kürzer als 60 Sekunden sein, da viele mit Songs arbeiten möchten. YouTube selbst empfiehlt den Ersteller*innen: "Bitte, haltet euch kurz!"

Wie kann man Shorts sehen?

Für Mobilgeräte, also Android- oder iOS-Smartphones, gibt es einen eigenen Shorts-Player, mit dem sich User*innen von einem Shorts-Video zum nächsten wischen können. Es gibt über die YouTube-Startseite auch eine Art Karussell sowie einen eigenen Tab namens „Shorts“ am Handy. Im Abo-Feed sowie über die YouTube-Suche werden die neuen Inhalte ebenfalls ausgespielt.

Warum hat YouTube Shorts eingeführt?

YouTube will mit Shorts TikTok Konkurrenz machen. Ursprünglich hat YouTube die Beta-Version im September 2020 in Indien zu Testzwecken gestartet, die USA und 26 weitere Länder folgten. Mit Österreich kamen am Montag zahlreiche, weitere Länder hinzu. Insgesamt bekamen 100 neue Länder - neben Österreich beispielsweise auch Deutschland und die Schweiz - die neue Funktionalität.

Insgesamt ist das Kurzvideoformat bereits so stark gewachsen, dass es täglich mehr als 6,5 Milliarden Aufrufe der Kurz-Clips gibt. Wie viele Kurzvideoclips es bisher gibt, wollte YouTube allerdings bei der Präsentation nicht sagen. „Wir zählen das nicht“, heißt es.