Shorts: YouTube startet TikTok-Konkurrenten

YouTube möchte auch ein bisschen so werden wie TikTok. Bereits seit Monaten wird deshalb sein Kurzvideo-Angebot Shorts in Indien getestet. Nun wird Shorts sukzessive in den USA ausgerollt, teilt YouTube mit.

Anders als TikTok ist YouTube Shorts aber kein eigenständiges Produkt, sondern wird in die YouTube-Plattform integriert.

Creator-Tools

Zum Anfertigen der kurzen, eingängigen Videos am Mobiltelefon stellt der Videodienst dabei eine Reihe von Tools zur Verfügung, mit denen etwa Effekte eingefügt oder Songs gesampelt werden können. Dazu hat YouTube auch Partnerschaften mit Musik-Labels und -Verlagen abgeschlossen.