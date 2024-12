Die besten Apps für die Zeit bis Weihnachten

Um die Zeit bis Weihnachten im Griff zu behalten, können wir uns von einigen Apps Unterstützung holen.

Während sich das Weihnachtsfest mit großen Schritten nähert, gibt es auf dem Weg dorthin noch einiges zu tun. Ob nun Stress oder ganz entspannte Zeit, bis zum Heiligabend gibt es einige Apps, die uns in den Weihnachtsvorbereitungen unterstützten. Wir stellen euch diese Apps vor: 17Track: iOS und Android

17Track Während Weihnachtsstress früher bedeutet hat, am Tag vor Weihnachten noch schnell in die Einkaufsstraßen zu eilen, ist er heute mit vor allem mit Paketen verbunden, die wir viel zu spät bestellt haben. Über die Jahre haben sich die Besorgungen für Weihnachten immer stärker Richtung Internet verschoben. Wer viel verschenkt, verliert dann auch schnell den Überblick über all die Pakete. Während die einzelnen Zustelldienste sehr wohl Apps bieten, sind diese oft alles andere als gut programmiert. Gleichzeitig möchten wir auch alles in einer App gesammelt haben. Hier kommt 17Track ins Spiel. Die App hat sich auf das Pakettracking von dutzenden Zustellern weltweit spezialisiert. Innerhalb der App tippen wir einfach auf das Plus-Symbol und fügen unsere Sendungsnummer ein. 17Track versucht dann automatisch den richtigen Zusteller zu wählen und die Verlaufsdaten bereitzustellen. Kann 17Track keine Daten finden, können wir den Zustelldienst auch manuell angeben. Die App zeigt uns dann gesammelt im Dashboard die letzte Statusmeldung der jeweiligen Sendung. Tippen wir auf einzelne Sendungen, sehen wir nicht nur den detaillierten Verlauf, sondern auch eine geschätzte Ankunftszeit. 17Track ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Christmas Radio Während sich die einen über zu früh abgespielt Weihnachtshits beschweren, kann es für die anderen gar nicht schnell genug gehen. Wenn die Klassiker von Wham!, Mariah Carey und Co. wieder aus der Schublade geholt werden, gibt es bei manchen kein Halten mehr. Durch den Aufstieg von Streamingdiensten wie Spotify haben sich zwar Zugang und Hörverhalten geändert, das klassische Radio gehört für viele aber noch immer zur Tradition dazu. Die App Christmas Radio bietet uns die Möglichkeit, auf verschiedenste Radiostationen auf der ganzen Welt zuzugreifen. Das Besondere ist hier aber die vollumfängliche Ausrichtung auf Weihnachten. Sämtliche Radiostationen in der App haben Weihnachtsbezug und heißen beispielsweise My Northpole Radio oder Santas Radio. Laut Entwicklerteam sind es derzeit mehr als 140 Stationen, die regelmäßig erweitert werden. In Sachen Genres wird alles von Christmas Country bis Christmas Rock abgedeckt. Christmas Radio finanziert sich hauptsächlich über Werbung, die immer wieder dazwischengeschaltet wird. Per In-App-Kauf um 1,99 Euro pro Monat kann diese entfernt werden. Christmas Radio ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Post KartenStudio Für ältere Generationen gehörte die jährliche Weihnachtskarte einfach zu den Feiertagen dazu. Während sie durch die Digitalisierung deutlich an Bedeutung verloren hat, sind Grußkarten aber keineswegs verschwunden. Heutzutage brauchen wir auch zum Versenden einer Karte kein Papier und auch keine Briefmarken mehr. Schon seit einigen Jahren bietet die österreichische Post mit ihrem KartenStudio eine Möglichkeit, persönliche Postkarten zu erstellen und diese dann analog zustellen zu lassen. Innerhalb der App können wir zwischen Vorlagen und vollkommen freier Gestaltung wählen. Über einen unkomplizierten Editor können wir dann die Karte nach unseren Wünschen zusammenstellen. Bearbeitet werden kann hier sowohl die Vorder- als auch die Rückseite. Dutzende Layouts ermöglichen eine komplett individuelle Gestaltung. Jeder Block innerhalb eines Layouts kann mit Bildern, Texten oder einer Signatur versehen werden. Darüber hinaus können wir noch Rahmen und Hintergrundfarbe wählen. Als kleines Extra haben wir außerdem die Möglichkeit, die aufgedruckte Briefmarke mit einem eigenen Foto zu schmücken. Sind wir mit dem Design zufrieden, hinterlegen wir noch einen oder mehrere Empfängerinnen und Empfänger. Pro Karte verlangt die Post 1,99 Euro. Post KartenStudio ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Simply Yummy In der Zeit bis Weihnachten läuft der Backofen in vielen Haushalten auf Hochtouren. Die Weihnachtsbäckerei gehört zum Fest dazu. Wer mit dem Backen von Keksen und Co. noch wenig Erfahrung gemacht hat oder auf der Suche nach frischen Ideen ist, kann sich Simply Yummy zur Hilfe nehmen. Die App hat sich explizit auf Backrezepte spezialisiert und hält auch für die Weihnachtsbäckerei einige Tipps bereit. Ohne Accountzwang können wir direkt mit der App durchstarten. Im Reiter Home präsentiert uns Yummy aktuelle Empfehlungen sowie die neuesten Rezepte. Haben wir das passende gefunden, erhalten wir beim Öffnen des Rezeptes direkt alle wichtigen Informationen. Neben Zubereitungs- und Backzeit sind auch die notwendigen Zutaten fein säuberlich aufgelistet. Über einen Stückzahlregler passen sich die Zutaten an unsere gewünschten Mengen an. Per Schritt-für-Schritt-Anleitung führt uns Yummy dann durch die Zubereitung. Besitzen wir einen smarten Home-Connect-Ofen, können wir über die App sogar den Ofen mit der richtigen Temperatur vorheizen. Um während der Zubereitung leichter durch das Rezept zu kommen, bietet die App einen eigenen Kochmodus. Hier werden die Schritte einzeln eingeblendet und können durch Wischen übersprungen werden. Per integriertem Timer behalten wir auch die Zeit ständig im Blick. Simply Yummy ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

