Wie Leben im All außerhalb von Planeten existieren kann

Eine neue Studie beschreibt, dass bestimmte Organismen auch freischwebend im All überleben könnten.

Dafür sei eine gewisse Nähe zu Himmelskörpern, z.B. im Sonnensystem, nötig. In der Studie wird von einem Abstand von 1 bis 5 Astronomischen Einheiten ausgegangen. Eine Astronomische Einheit entspricht 149,6 Millionen km , dem Abstand zwischen Erde und Sonne.

So könnten biologisch entstandene Strukturen die Umgebungen auf einem Planeten nachahmen. Sie könnten schützende Barrieren schaffen, die zwar Photosynthese ermöglichen, UV-Strahlung aber blockieren.

Eine neue Studie stellt jetzt in Frage, ob das die einzige Möglichkeit für Leben im Universum ist. Die beiden Astrobiologen Robin Wordsworth (Universität Havard) und Charles Cockell (Universität Edinburgh) vermuten darin, dass Organismen ein selbst erhaltendes Umfeld schaffen könnten. Das berichtet Science Alert .

Sie lebt in der Sahara und kommt dort mit Oberflächentemperaturen von über 60 °C zurecht. Sie können Licht reflektieren , wodurch ihre Körpertemperatur reguliert wird.

Damit die Temperatur im All nicht zu heiß oder zu kalt wird, müssen die Energieaufnahme und -abgabe im Gleichgewicht bleiben. Hier ziehen die Forscher Vergleiche zur Silberameise .

Silberameise in der Sahara

Schutzbarriere nötig

Als Schutzbarriere ziehen die Forscher eine Art Aerogel in Betracht. Das wurde auf der Erde bisher zwar nur synthetisch hergestellt, allerdings haben die Strukturen von Kieselalgen mit Aerogelen vergleichbar.

In so einem Aerogel-Habitat könnten Temperaturen von um die 15 °C aufrechterhalten werden, heißt es. Diese Barriere soll auch dafür sorgen, dass flüchtige Stoffe nicht verdunsten und damit ins All entweichen.

Freischwebend oder auf Oberflächen

Damit wäre es Lebewesen theoretisch möglich, freischwebend im All zu überleben. Wahrscheinlicher ist es, dass sie so auf Oberfläche von Asteroiden oder Monden vorkommen, da die Gravitation dort die Strukturen zusammenhalten würde.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ein solches geschlossenes Ökosystem im All existieren könnte. Voraussetzung dafür ist, dass die schützende Barriere von den Lebewesen regeneriert werden kann, wie es Pflanzen auf der Erde können.

Nachweisbare Biosignaturen

„Da die Evolution anderswo möglicherweise ganz andere Wege genommen hat als auf der Erde, könnten Lebensräume auch außerhalb traditionell bewohnbarer Umgebungen um Sterne existieren. Dort können sie außergewöhnliche aber potenziell nachweisbare Biosignaturen aufweisen“, schließen die Forscher in ihrer Studie. Das solle bei der Suche nach Leben im All beachtet werden. Die Studie erschien im Fachmagazin Astrobiology.