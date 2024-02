Dieses Teleskop hat die beste Chance, Aliens zu finden

Eine Studie zeigt, dass ein neues Teleskop in der Lage sein wird, die Atmosphäre von Planeten direkt zu untersuchen.

Das europäische Extremely Large Telescope (ELT) könnte unsere beste Chance sein, außerirdisches Leben zu finden. Das ergab eine Studie der Ohio State University . Das europäische Teleskop wird für die Europäische Südsternwarte in der Atacamawüste in Chile.

Simulation untersuchte künftige Teleskope

Dafür wurden exemplarisch 10 erdnahe Welten herangezogen, die künftig von den Teleskopen untersucht werden könnten. Planeten wie Proxima Centauri b und GJ 887 b haben großes Potenzial, Leben zu beherbergen. Unter den getesteten Teleskopen war neben dem ELT auch das Thirty Meter Telescope und das Giant Magellan Teleskop. Das James Webb Weltraumteleskop (JWST) wurde als Vergleichsinstrument herangezogen.

Mit einer Simulation untersuchten die Forschenden, wie gut die Teleskope solche Planeten abbilden können. Für so eine Aufnahme wird das Licht des Sterns, um den der Planet kreist, mit einem sogenannten Koronographen ausgeblendet. Die Methode ist aber schwierig und zeitaufwändig. Die Teleskope müssen in der Lage sein, das allgemeine Hintergrundstrahlung im All vom Planetensignal zu unterscheiden, das aufgenommen werden soll.

Unterschiedliche Teleskope für verschiedene Planeten

Dabei zeigte sich, dass der Mid-Infrared Imager und Spektrograph des ELT bei 3 Planeten am besten Abschnitt: Proxima Centauri b, GJ 887 b und Wolf 1061 c. Die Erkennung von Methan, Kohlendioxid und Wasser ließ sich damit am besten Nachweisen.