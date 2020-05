Fast wie unser Sonnensystem: Trappist-1 begeistert Forscher

Dafür wird der Rossiter-McLaughlin-Effekt eingesetzt. Hier wird anhand der Verschiebung des Lichtspektrums eines Planeten dessen Umlaufzeit und Bahnneigung berechnet. Die Seite eines Planeten oder Sterns, die zum Betrachter zeigt, weist eine Blauverschiebung auf. Die Seite, die sich vom Betrachter wegbewegt, hat eine Rotverschiebung.

Aus der Beobachteten Veränderungen lässt sich auf das Verhalten des Sterns schließen. Der sogenannte Doppler-Schatten, der sich dabei beobachten lässt, erzeugt eine Verzerrung. Daraus können Astronomen die schräge einer Umlaufbahn ermitteln. Da das Subaru-Teleskop kürzlich mit einem hochauflösenden Infrarotspektrografen (IDR) ausgestattet wurde, war nun die Beobachtung der verhältnismäßig kleinen Planeten in Trappist-1 möglich.

Bewohnbare Planeten vermutet

Am 31. August 2018 konnte das Forscher-Team zufällig 3 Exoplaneten des Systems dabei beobachten, wie sie an ihrem Zentralstern vorbeizogen. Damit sammelten sie zahlreiche Daten, die sie nun ausgewertet haben. Bei einem der Planeten konnten die Astronomen einen Doppler-Schatten beobachten und so bestimmen, dass die schräge seiner Umlaufbahn nahe Null war. Allerdings sei so eine Messung auch fehleranfällig, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Studie.

Stimmen die Berechnungen, könnten die Planeten in Trappist-1 ähnlich angeordnet sein, wie in unserem Sonnensystem. Hat es keinen Störfaktor gegeben, befinden sich die Planeten noch an der Stelle, an der sie auch entstanden sind. Durch diese ungestörte Entwicklung des Systems könnten bewohnbare Planeten entstanden sein.

Um diese Schlussfolgerung zu bestätigen, forscht das Team nun weiter. „Durch zusätzliche Beobachtungen mit dem ARD und anderen neuen hochauflösenden Infrarotspektrografen wird ein neues Fenster in die Orbitalarchitekturen von Planetensystemen um Sterne mit geringer Masse geöffnet“, heißt es in der Studie.